26 stycznia to dzień 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem zbiórek jest wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Jerzy Owsiak, czyli założyciel fundacji, musiał mierzyć się z olbrzymim hejtem, ze strony niektórych prawicowych mediów. Dostawał nawet groźby śmierci. "Bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby" - pisał działacz charytatywny w mediach społecznościowych. Owsiak może jednak liczyć na wsparcie wielu znanych osób. Do tego grona należy Matylda Damięcka.

Matylda Damięcka zamieściła grafikę z Jerzym Owsiakiem. "Zawsze"

Na instagramowym profilu Matyldy Damięckiej pojawiła się grafika z Jerzym Owsiakiem w roli głównej. Działacz charytatywny został przedstawiony w czerwonych okularach, które przybrały kształt znaku nieskończoności. Może być to także zinterpretowane jako nawiązanie do komiksowych superbohaterów. Na grafice znalazło się również krótkie zdanie "I o jeden dzień dłużej", które odnosi się do głównego hasła Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Publikacja Matyldy Damięckiej bardzo spodobała się internautom. "Zawsze", "Nie inaczej", "Dobrem zwyciężaj", "Tylko dobro leczy" - czytamy w sekcji komentarzy. Warto także wspomnieć, że Damięcka opublikowała tę samą grafikę w 2023 roku.

Maja Ostaszewska oburzona negatywnymi komentarzami o Jerzym Owsiaku. Mocne słowa

Maja Ostaszewska również wspiera Jerzego Owsiaka. Aktorka wyjawiła publicznie, że nie rozumie hejtu w stronę działacza charytatywnego. - Myślę, że to jest bardzo smutne. Bardzo współczuję ludziom, którzy mają w sobie tyle gniewu, że nie potrafią dostrzec tak pięknego gestu. Myślę, że to jest przede wszystkim bardzo, bardzo smutne. (...) To jest fenomen w naszym kraju, to jest zjawisko. Sam Jurek, ale całe zjawisko Orkiestry, z którego możemy być szczerze dumni. Piękny gest, gest serca. Jurek dla mnie jest bohaterem od lat i zawsze jestem całym sercem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wszystkich zachęcam - przekazała Plejadzie.