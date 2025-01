Jerzy Owsiak od 33 lat przewodzi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2025 roku fundacja zbiera środki na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. Jednym z symboli WOŚP-u stało się słynne zdjęcie dziecka, które od wielu lat trafia na plakaty i gadżety. Mało kto wie, że fotografia ma aż 30 lat. Kim jest dziewczynka o wielkich oczach?

Jagoda Szpojnarowicz-Pyda jest dziewczynką ze słynnego zdjęcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Choć dziś ma 30 lat i swoją rodzinę, rozpoznawalność zdobyła jako ośmiomiesięczne dziecko. Jej fotografia z 1995 roku, na której można zauważyć duże, ciemne oczy i kubek fundacji, do dziś jest symbolem WOŚP-u. Po wielu latach Jagoda wciąż angażuje się w akcję charytatywną i wspiera Orkiestrę. "Miło, że ludzie o mnie pamiętają. Co roku w okolicach finału WOŚP ktoś się do mnie odzywa z większych i mniejszych stacji telewizyjnych, gazet i ze sztabów. Cokolwiek mi zaproponują, zawsze jestem chętna na wszystko. Cieszę się, że mogę pomóc" - mówiła w wywiadzie z TVN24.pl.

"Oczy WOŚP" były symbolem całej akcji. Jagoda do dziś czuje dumę

Jagoda wystąpiła w kilku reportażach związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Znalazła się również w książce wydanej przez fundację. Główny sztab odwiedzała kilkukrotnie na zaproszenie Jerzego Owsiaka. Kobieta regularnie wspiera akcję charytatywną. Czuje się z nią bardzo związana. "Do tej pory mam też kontakt z autorem zdjęcia (...). Czuję dumę, szczęście i zaszczyt, że jestem częścią WOŚP-owej rodziny i że moje oczy stały się 'wizytówką' Orkiestry. I wdzięczność, że ludzie o mnie pamiętają i że przez te lata mogłam pomagać Orkiestrze. I będę to robić i zawsze będę bronić WOŚP. Mimo różnych opinii, bo są dobre i złe, zawsze jestem po tej dobrej stronie. Sprzęt od fundacji Jurka Owsiaka uratował mnóstwo żyć i to jest najważniejsze" - mówiła jakiś czas temu w wywiadzie z TVN24.pl.