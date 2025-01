Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" wróci do telewizji 2 marca. Wiadomo już, że wystąpi w niej Magda Mołek. "Nigdy o tym publicznie nie mówiłam wprost, ale zawsze chciałam to zrobić. Różne sprawy i zdarzenia mi to uniemożliwiały, ale tym razem... No cóż, trzymajcie kciuki. Liczę na was. Na to, że będziecie w tej przygodzie ze mną" - pisała dziennikarka w mediach społecznościowych. Teraz Mołek pojawiła się w programie "halo tu polsat", gdzie opowiedziała nie tylko o przygodzie związanej z tańcem, ale także o życiu prywatnym.

Magda Mołek o byciu mamą. Wspomniała o niani. "Całuję moją kochaną panią Izę..."

Podczas wizyty w programie "halo tu polsat" Agnieszka Hyży zapytała Magdę Mołek o to, jak czuje się w roli samodzielnej mamy. - Umiem nosić spodnie w sensie metaforycznym. Sprawdziłam się nie raz w tym. Wiem, że jestem odpowiedzialna. Wiem, że jestem pracowita. Wiem, że jestem lojalna - mówiła dziennikarka. Mołek wspomniała także o tym, że korzysta z pomocy niani. - Z samodzielnością mi dobrze, bo jestem otoczona zacnym kobiecym gronem. Gdyby nie kobiety, które są gdzieś tam mocno na wyciągnięcie mojej ręki, że ja mogę się ich złapać wtedy, gdy ich potrzebuję (całuję moją kochaną panią Izę, teraz naszą nianię), to myślę sobie, że byłoby mi bardzo ciężko - wyznała w programie "halo tu polsat".

Magda Mołek wyjawiła także, jak jej syn zareagował na wieść o jej udziale w "Tańcu z gwiazdami". - Ja w życiu układałam takie rzeczy, że poukładam i ten grafik. Mój syn starszy powiedział: A ty będziesz tańczyć, mamuś? I potem takie oczko: To nie będzie cię częściej w domu. Wychodzi nastolatek i te sprawy. Odpowiedź brzmiała: Nie, aż tak nie będzie - powiedziała dziennikarka w "halo tu polsat".

Magda Mołek o szczęściu. "Ja bywam..."

Agnieszka Hyży zapytała Magdę Mołek o to, czy jest obecnie szczęśliwa. Dziennikarka udzieliła dość obszernej odpowiedzi. - Ja bywam szczęśliwa. Wiecie, przeprowadziłam w życiu jak nie setki, to może już nawet tysiąc rozmów, bo ja nie rozmawiam tylko w pracy, wszędzie, gdzie się pojawiam. Mam jakąś taką umiejętność, że ktoś chce mi coś opowiedzieć. (...) Te rozmowy się po prostu w moim życiu przewijały. Te historie ludzkie też słyszałam nieraz. Też zadawałam to pytanie: Czy jesteś szczęśliwa? Bardzo często słyszałam taką odpowiedź: jestem kontenta lub jestem zadowolona. (...) Myślę, że gdybyśmy na takim haju funkcjonowali, wiecznego szczęścia, to może by było to nie do zniesienia - mówiła Mołek.