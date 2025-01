Radosław Majdan znalazł szczęście u boku Małgorzaty Rozenek. Mało osób pamięta, że jego pierwszą żoną była Sylwia Majdan. Sportowiec oraz projektantka mody stanęli na ślubnym kobiercu 20 czerwca 1998 roku. Uroczystość odbyła się w katedrze pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Mimo wielkiej miłości ich związek nie przetrwał, a rozwód był dla Sylwii Majdan bolesnym doświadczeniem. Projektantka mody opowiedziała o rozpadzie małżeństwa w niedzielnym wydaniu "halo tu polsat".

Sylwia Majdan o rozwodzie. Mogła liczyć na Katarzynę Bujakiewicz

Sylwia Majdan nie była sama w studiu "halo tu polsat". Towarzyszyła jej Katarzyna Bujakiewicz. Aktorka i projektantka mody opowiadały o swojej przyjaźni. Sylwia Majdan przyznała, że mogła liczyć na Bujakiewicz, gdy jej małżeństwo dobiegło końca. - Robiła dużo rzeczy, ale przede wszystkim była. Była tą opoką, wsparciem, my dużo rozmawiałyśmy. (...) To było bardzo budujące, ale mamy też bardzo dużo dobrych wspomnień - powiedziała w "halo tu polsat". Rozmowy to jednak nie wszystko. Sylwia Majdan zamieszkała w tym trudnym czasie u Bujakiewicz. - Zamieszkałyśmy przez chwilę, popłakałyśmy. (...) Była intensywna przeprowadzka. Przenosiłyśmy rzeczy. Sylwia miała króliczka, którego postanowiłam wyprowadzać na spacer. To były momenty, gdzie dwie blondynki na koturnach wyprowadzały małego czarnego królika na spacer. Uwielbiam to - wyznała Katarzyna Bujakiewicz.

Radosław Majdan o pierwszym małżeństwie. Ależ słowa

Radosław Majdan ma dobre relacje z pierwszą żoną. W 2023 roku udzielił wywiadu, w którym serdecznie się o niej wypowiedział. - Pierwsza żona była ciepłą, wrażliwą osobą, ja byłem wtedy niedojrzały, miałem 25 lat i rozstaliśmy się w bardzo dobrych relacjach. Do dzisiaj, jak się widujemy, to zawsze ze sobą porozmawiamy, mamy duży szacunek. Sylwia ma swoje życie, ja mam swoje. Ona jest projektantką, super się realizuje, a wiem, jak zaczynała, bo byliśmy razem, cieszę się, że była bardzo zdeterminowana. Ma piękny sklep w Szczecinie - powiedział u Żurnalisty.