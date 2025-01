Julia Wieniawa jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Poza kwestiami zawodowymi celebrytka lubi przy tym dzielić się ze swoją ponad dwu-milionową widownią kulisami codziennego życia. Tym razem Julia postanowiła udostępnić krótki filmik, w którym pokazała obserwatorom jak wygląda jej wolny od pracy dzień - zaczynając od pobudki o 9 aż po pogaduchy z koleżanką o 20.30.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa prowadzi samochód i śpiewa. Burza w komentarzach

Julia Wieniawa pokazała swój wolny dzień. Internauci podzieleni

Wieniawa pokazała swoją poranną rutynę, w czasie której m.in. robiła krótki trening na bieżni w domu, zjadła śniadanie i przygotowała się do wyjścia na pilates o 12. Po zajęciach udała się do fizjoterapeuty na 13.15, gdzie miała stawiane bańki na brzuchu, a po powrocie do domu spotkała się z treserką psów. Następnie artystka pokazała, jak o godzinie 16 przygotowuje dla siebie matchę i wybiera się na spacer z psem. O 17 Julia udała się na zabieg kosmetyczny, a o 19 była już na zajęciach z wokalu. Filmik kończy się ujęciem o 20.30, na którym widzimy Julię w domowym zaciszu, gdzie gawędzi z koleżanką. "Dajcie znać czy lubicie taki kontent!" - zapytała obserwatorów Wieniawa w podpisie nagrania.

Mimo iż w komentarzach możemy odnaleźć wiele pozytywnych wpisów, niektórym internautom zdecydowanie nie spodobał się zaprezentowany sposób spędzania dnia przez artystkę. "Wszystko fajnie, ale jak się pracuję od poniedziałku do piątku, to o takich dniach można tylko pomarzyć...bez pośpiechu, bez budzika dzwoniącego o 5-6 rano i powrotu do domu o 15-16" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Mój dzień wolny - pranie z całego tygodnia, bo dwójka dzieci, dwa psy, spacer z psami, obiad, mycie podłóg, wycieranie kurzy, szybka kawa, obiad. Znów spacer. I tak każdy wolny dzień, w tygodniu jeszcze zawożę dzieci do szkoły, i reszta dziadostwa" - dodała inna internautka. Część osób była też zaskoczona i zastanawiała się, czy przez cały dzień Julia zjadła tylko śniadanie, gdyż tak pokazała na filmiku. "Nie! No co ty. Po prostu nie nagrałam wszystkiego" - odpowiedziała Wieniawa jednej ze zmartwionych tym faktem fanek.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Wieniawa naprawdę to powiedziała. Ujawniła prawdę o swoim majątku

Julia Wieniawa zareagowała na kreowane przez media dramy z jej udziałem. "Ja tego nie podkręcam"

Ze względu na swoją popularność Julia nieustannie znajduje się w centrum uwagi mediów. W niedawnym wywiadzie z o2.pl zdradziła, że nie jest już więc zaskoczona m.in., gdy na światło dzienne wypływają zdjęcia ukazujące ją w prywatnych sytuacjach. Podkreśliła jednak, że bardzo nie lubi, gdy do ów kadrów dopisywane są nieprawdziwe informacje. - Ja nigdy na swoim Instagramie czy ogólnie w social mediach nie pokazuję życia prywatnego, bo je po prostu szanuję, nie chcę, żeby ktoś tam z butami właził. Zauważam, że media same kreują za mnie te wszystkie jakieś historie, afery, dramy - powiedziała Wieniawa. - Ja tego nie podkręcam i też nie chcę komentować. To żyje swoim życiem. Kiedyś się przejmowałam. Teraz staram się po prostu do tego uśmiechać - dodała celebrytka.