Agnieszka Hyży przeżywa obecnie dość intensywny czasy. Już od pewnego czasu prezenterka zajmuje się współprowadzeniem śniadaniówki "halo tu polsat" oraz popularnego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Mimo natłoku pracy zawodowej Agnieszka na co dzień jest także mamą dla nastoletniej Marty, małego Leona i bliźniaków z poprzedniego małżeństwa jej obecnego męża - Grzegorza Hyżego. O trudach macierzyństwa postanowiła opowiedzieć w rozmowie z "Faktem".

Zobacz wideo Agnieszka Hyży o Mai Hyży, mężu i dzieciach. "Ograniczamy nasze medialne życie"

Agnieszka Hyży o macierzyństwie. "Nie mam swojego życia"

Choć prezenterka podkreśla, jak wielkim darem są dla niej dzieci, nie zamierza też ukrywać, że macierzyństwo posiada swoje ciemne strony i jest "bardzo trudne". - Wydawało mi się, że im dzieci będą starsze, tym będzie prościej, ale tak nie jest. W dodatku z mężem mamy jeszcze malutkie dziecko, które pozytywnie wywróciło nasze życie do góry nogami. Mam świadomość upływu czasu i tego, że szybko umykają nam pewne momenty z dziećmi, które już nie wrócą. Dlatego robię wszystko, żeby tego nie tracić, ale często odbywa się to kosztem mojego czasu - ujawniła Agnieszka dla "Faktu".

Nie mam swojego życia, jest mi bardzo ciężko wygospodarować czas dla przyjaciół, dla siebie, bo każdą wolną chwilę poświęcam, żeby być w domu z dziećmi

- dodała szczerze dziennikarka.

Agnieszka Hyży była w związku z Marcinem Mroczkiem. Po latach ujawniła prawdę o zaręczynach

Hyży i Mroczek spotykali się w latach 2004-2008. Prezenterka zaczynała wtedy dopiero pracę w telewizji i plotkowano, że przeprowadziła się do Warszawy specjalnie dla aktora. W mediach prędko zaczęto spekulować, że młodzi zakochani na pewno planowali również ślub. Agnieszka zdecydowała rozwiać wszelkie wątpliwości w tym temacie we wrześniu 2024 roku, gdy udzieliła wywiadu Żurnaliście. - Nie byliśmy zaręczeni! Ja byłam dwa razy w życiu zaręczona: raz z moim pierwszym mężem, drugi raz z drugim mężem. (...) Myśmy byli dzieciakami. Jak się rozstawaliśmy, to ja miałam 20 czy 21 lat. Byłam dzieciakiem, umówmy się - wytłumaczyła w podcaście Hyży.