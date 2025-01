Marianna Schreiber już jakiś czas temu obrała sobie za cel zostanie naczelną celebrytką w kraju. Zaczęło się od jej udziału w "Top Model", potem postanowiła zawojować świat polityki, a następnie wylądowała w oktagonie jednej z federacji freak fight. Ostatnio jest o niej głośno za sprawą jej romantycznej relacji z Przemysławem Czarneckim. Para ma już za sobą publiczne wyznanie miłości, do którego doszło pod koniec 2024 roku. "To dzięki tobie dowiedziałem się, co to prawdziwa miłość i szczęście, Marianna" - napisał rozanielony polityk pod zdjęciem pary opublikowanym w mediach społecznościowych. Co ciekawe, zarówno Shreiber, jak i Czarnecki, którzy podkreślają na każdym kroku swoją gorliwą wiarę, nadal pozostają w związkach małżeńskich ze swoimi poprzednimi partnerami. To nie przeszkadza im jednak w epatowaniu nowym uczuciem. Para ostatnio wybrała się do Sejmu. Spore kontrowersje wywołała kreacja Schreiber, w której paradowała po sejmowych kuluarach. Celebrytka właśnie odniosła się do krytyki, która spłynęła na nią w sieci.

Marianna Schreiber skrytykowana za kusą kreację w Sejmie. Tak się tłumaczy

Marianna Schreiber i Łukasz Czarnecki wybrali się ostatnio razem do Sejmu. Para bawiła się wyśmienicie i spędziła czas na pozowaniu do zdjęć i kręceniu materiałów ze spotkania. Ukochana polityka wybrała na tę wyjątkową okazję dość nietypową, jak na te okoliczności sukienkę. Biegała po sejmowych korytarzach w kusej mini na cienkich ramiączkach. Pod materiałem udostępnionym przez celebrytkę posypały się słowa krytyki. Internauci uznali, że nie był to odpowiedni strój na tę okazję. Na temat modowych wyborów Schreiber wypowiedział się także Matej Pakulski, znany w sieci jako matej_fashionguy. W rozmowie z nami podkreślił, że odkryte ramiona, widoczny dekolt i długość przed kolano to trio, które nie pasuje do powagi miejsca. "Rekomendowałbym zakrycie biustu, ramion lub skupienie się na ewentualnym wyeksponowaniu jednego z atutów - eksponowanie wszystkich jednocześnie kończy się tym, iż nic nie jest wyeksponowane i wygląda to po prostu wulgarnie" - podsumował. Temat kreacji postanowiła skomentować także sama Schreiber. Ukochana Czarneckiego szybko odwróciła uwagę od tematu.

Wiele osób zarzuca mi nieodpowiednie ubranie się do tego miejsca. Mogłabym napisać, "moje ubrania, mój wybór/moja sprawa", ale sądzę, że lepiej, aby te osoby zainteresowały się ludźmi, którzy poprzez swoją działalność polityczną, naprawdę przynoszą Polsce wstyd. Mogłabym tutaj wymienić listę takich osób, ale ta lista niestety byłaby długa

- podsumowała na Instagramie.

Marianna Schreiber miała już okazję popisać się kreacją. W takim stroju wybrała się do Parlamentu Europejskiego

To już nie pierwszy raz, kiedy Schreiber wywołała oburzenie swoim strojem. W maju 2024 roku celebrytka pojawiła się w Parlamencie Europejskim w sukience, która stała się tematem żywej dyskusji w sieci. Wielu uznało, że nie jest to odpowiedni ubiór. "Szczerze to wygląda to tanio, wulgarnie i infantylnie. Współczuję pani, jeśli tego pani nie widzi", "Zatrudnij stylistę", "Myślę, że są miejsca, w których powinniśmy ubierać się adekwatnie", "Są pewnie miejsca i sytuacje, kiedy trzeba się ubrać odpowiednio" - czytamy w komentarzach pod postem, który Schreiber opublikowała z tej wizyty. Więcej przeczytasz tutaj: Marianna Schreiber pozuje w Europarlamencie. Internauci oburzeni. "W takim stroju?". Odpowiedziała