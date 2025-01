Urszula Dudziak, od lat działając jako jedna z najbardziej znanych polskich artystek jazzowych, dzieli swoje codzienne życie pomiędzy Polskę a Stany Zjednoczone. Jednak niewiele osób wie, że artystka ma obywatelstwo obu krajów. Gwiazda nie boi się również otwarcie wyrażać swoich poglądów i czasem wypowiada się na polityczne tematy.

Urszula Dudziak komentuje wybór Donalda Trumpa na prezydenta. Jest dobrej myśli

W niedawnej rozmowie z reporterką Jastrząb Post Urszula Dudziak odniosła się do sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych po ponownym zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta. Chociaż głosowała na jego konkurentkę w walce o fotel prezydencki, Kamalę Harris, to sama artystka podkreśliła podczas wywiadu, że nie chce snuć pesymistycznych scenariuszy. - Donald Trump to człowiek nie do przewidzenia, ale w którą stronę pójdzie to nieprzewidzenie, tego naprawdę nikt nie wie. Zawsze jestem dobrej myśli - przyznała artystka w rozmowie z serwisem. Urszula Dudziak dodała również, że ma nadzieję, iż nowo wybrany prezydent USA otoczy się ludźmi, którzy będą mu dobrze radzić.- Wiele osób mówi, że on nikogo nie słucha, że wszystko wie najlepiej. A to niestety źle wróży. Chociaż na niego nie głosowałam, tylko na Kamalę Harris i zawsze będę głosować na kobiety, czuję pod skórą, że może nie będzie tak źle - przyznała gwiazda.

Urszula Dudziak w wieku 81 lat nadal zachwyca formą. Jakie ma rady dla innych?

Urszula Dudziak w wieku 81 lat nadal jest w świetnej formie i nie zamierza zwalniać tempa. Artystka, która może się pochwalić wydaniem 50 albumów, uważa obecny etap życia za najpiękniejszy. W wywiadzie dla magazynu "Viva!" gwiazda zdradziła sekret swojej świetnej formy, podkreślając, jak ważne jest dla niej pozytywne nastawienie do życia. "Gdy ktoś mnie pyta, jaki jest sekret tego, że mam 80 lat i świetnie się czuję fizycznie i psychicznie, odpowiadam, że mam dobrze poukładane w głowie. Myślę o tym, co los przyniósł mi dobrego, a nie złego. To jest sztuka życia. Urodziłam się na nowo. Każdy może to zrobić" - podkreśliła Dudziak, jednocześnie zachęcając innych do zmiany swojego podejścia. Archiwalne zdjęcia piosenkarki znajdziesz w naszej galerii.