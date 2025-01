Programy Doroty Szelągowskiej cieszą się ogromną popularnością. Fani chętnie oglądają metamorfozy mieszkań przeprowadzane przez prezenterkę. Szelągowska od czasu do czasu decyduje się również na zmiany w swoim życiu. Tym razem postanowiła poeksperymentować z wyglądem. Fani zdążyli się już z pewnością przyzwyczaić do bujnych blond loków. No cóż, wygląda na to, że ikoniczna fryzura poszła w zapomnienie. Teraz na głowie Szelągowskiej zagościła... grzywka.

Zobacz wideo Dorota Szelągowska opowiada, jak schudła. Ogłasza: Rzucę palenie!

Dorota Szelągowska zaszalała z metamorfozą. Niczego się nie boi

W przerwie od pracy Dorota Szelągowska znalazła wolną chwilę, by wpaść do ulubionej fryzjerki. Specjalistka rwała się do pracy, a było jej naprawdę sporo. Szelągowska zaszalała na całego. Prezenterka pozbyła się blond loków i zastąpiła je prostymi włosami z symetryczną grzywką. Odświeżony został również sam kolor. Teraz włosy są nieco ciemniejsze. Zmiana bardzo przypadła jej do gustu. - Chciałam powiedzieć po pierwsze, że Agata (fryzjerka - przyp. red.) nie ma nic wspólnego z tą grzywką, oprócz tego, że ona to robi, bo to jest zawsze mój pomysł - zaznaczyła. Zdjęcie z metamorfozy znajdziecie w naszej galerii.

Dorota Szelągowska załatwiła synowi pracę? "Jestem nepodzieckiem na całego"

Antoni Sztaba pojawił się na konferencji serialu "Przesmyk", w którym gra jedną z ról. 24-latek podczas wydarzenia chętnie udzielał wywiadów. W rozmowie z dziennikarką Plejady został poruszony temat nepotyzmu. Syn Szelągowskiej przyznał, że choć dawniej takie komentarze dosyć mocno go drażniły, to teraz nie przywiązuje do nich już uwagi. Aktor podkreślił, że ciężko pracuje na własne nazwisko. "Nie chcę już się wypierać, bo miałem taki moment, kiedy myślałem, że źle zrobiłem, że to wybrałem, bo czytałem komentarze właśnie od ludzi, którym się wydaje, że wszystko mi tutaj załatwiła mama, a tak nie jest" - tłumaczył. Później zdobył się na ironiczny żart. "Jestem nepodzieckiem na pełnej" - dodał sarkastycznie.