Książę William ma za sobą trudny rok. Jego ukochana żona oraz ojciec zachorowali na nowotwór. Teraz w ich życiu powoli wszystko zaczyna wracać do normy. Nie tak dawno książę William i księżna Kate wybrali się na zimowy wyjazd w Alpy. "Wyglądali jak 'zwyczajna' angielska rodzina i wiele osób ich nie rozpoznało. To nie był pierwszy raz, kiedy ich widzieliśmy. Przyjeżdżają tu od lat. Myślę, że kochają tę okolicę. Często widujemy też siostrę Kate, Pippę" - przekazał pracownik jednej z restauracji dla "Mail on Sunday". Teraz książę William wyruszył w kolejną podróż.

Książę William na meczu w Monako. Na boisku Polak

Książę William nie ukrywa swojej pasji do piłki nożnej. Syn króla Karola III wielokrotnie pojawiał się na trybunach i kibicował reprezentacji Anglii. Specjalne miejsce w jego sercu ma także pochodzący z Birmingham klub Aston Villa. Książę William postanowił na własne oczy zobaczyć popisy piłkarzy i 21 stycznia wybrał się na mecz drużyny, który odbył się w Monako. Niestety klub Aston Villa nie zaprezentował się tego dnia najlepiej. Drużyna AS Monaco FC w składzie z polskim bramkarzem Radosławem Majeckim pokonała ulubieńców księcia Williama. Mecz zakończył się wynikiem 1:0. A co na to mąż Middleton? Fotoreporterzy przyłapali go ze skwaszoną miną. Syn króla Karola III z wielkimi emocjami wymachiwał rękami. Sami zobaczcie, zaglądając do naszej galerii, gdzie znajdziecie zdjęcie księcia Williama wykonane na meczu.

Książę William i afera. Poszło o zdjęcie księżnej Kate

9 stycznia księżna Kate świętowała urodziny. Z tej okazji książę William zamieścił w sieci specjalne życzenia. "Dla niesamowitej żony i matki. Siła, jaką pokazałaś przez ostatni rok, była niezwykła. George, Charlotte, Louis i ja jesteśmy z ciebie dumni. Wszystkiego najlepszego, Catherine. Kochamy cię. W" - czytaliśmy w mediach społecznościowych. W poście znalazła się także czarno-biała fotografia księżnej Kate, która wzbudziła internautów. "Przestańcie publikować czarno-białe zdjęcia! Miałem atak serca!", "Zobaczyłam to zdjęcie i się wystraszyłam" - pisali internauci.