Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń tworzą udany związek od ponad 20 lat. Ostatnio głos na temat relacji polityków zabrała siostra Śmiszka, Anna Ołdak. Szwagierka Biedronia jest wokalistką jednoosobowego projektu muzycznego MoMo. Ołdak chętnie angażuje się również w akcje społeczne, podobnie jak jej starszy brat. Z kolei Śmiszek i Biedroń pomagają jej przy projektach muzycznych. Swego czasu wystąpili nawet w jednym z jej teledysków. W rozmowie ze Światem Gwiazd Ołdak zdradziła, jakie ma relacje z bratem i jego partnerem.

Robert Biedroń jest bardzo blisko z rodziną Krzysztofa Śmiszka

Ołdak bardzo ceni sobie relacje ze swoim starszym bratem. "Niesamowite jest to, że to właśnie on pokazał mi, czym jest feminizm i szacunek do samej siebie" - mówiła w rozmowie z portalem. Wokalistka może liczyć także na Roberta Biedronia. "Robert jest naturalnie w naszej rodzinie bardzo blisko. Dla mnie to super bliska osoba, z którą mogę porozmawiać o wszystkim, nie ma tematów tabu. Mega wrażliwy, empatyczny - zawsze poleca najlepsze książki! Kocham ich na maksa!" - podkreślała.

Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek obchodzą walentynki na całego

14 lutego zbliża się wielkimi krokami. Rok temu w rozmowie z Plotkiem Robert Biedroń zdradził, że walentynki są dla niego wyjątkowo ważne. Właśnie w święto zakochanych poznał się z Krzysztofem Śmiszkiem. - Mieliśmy wtedy pierwszą randkę. Muszę przyznać, że każde walentynki obchodzimy w podobny sposób - równie romantycznie i równie płomiennie, więc dużo się wtedy dzieje. Po ślubie, niestety nadal symbolicznym, który kilka miesięcy temu zawarliśmy w Kielcach, ten ogień nadal płonie. Jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo i bardzo się z tego cieszę - mówił. Przypomnijmy, że Śmiszek i Biedroń wzięli symboliczny ślub w 2023 roku. Zorganizowano go w trakcie spektaklu "Spartakus", który odbył się w ramach Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego. O uroczystości więcej pisaliśmy tutaj.