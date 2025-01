33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Jerzy Owsiak zbiera środki na rozwój onkologii i hematologii dziecięcej. Jak co roku może liczyć na wsparcie gwiazd. Omenaa Mensah i Rafał Brzoska przekazali na WOŚP wspólny golfowy weekend w malowniczej Hiszpanii. Maciej Musiał zaoferował sprzątanie do zapętlonego utworu "Explosion". Doda nie należy do grona osób, które przekazały coś na licytację. Dlaczego?

Doda zawiodła się na Jerzym Owsiaku. "Niehonorowe i nieprzyjacielskie"

Doda przez wiele lat wspierała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wszystko zmieniło się w 2018 roku. Finał akcji Jerzego Owsiaka był wówczas transmitowany przez stację TVN. Doda nie została jednak wpuszczona do studia, o czym opowiedziała w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie pomagałam Jurkowi Owsiakowi od 14. roku życia, kiedy inni artyści odwracali się od niego, nie chcieli z nim grać, ja zawsze byłam z nim ramię w ramię... I moja sukienka była licytowana za jakąś kolosalną sumę, a on, jak zwykle, zaprosił mnie na antenę do studia. Jak zawsze, k***a. Czy ty sobie wyobrażasz, że ja pocałowałam klamkę? Nie wpuścili mnie do tego TVN-u. Na program charytatywny - powiedziała w 2022 roku. Przypomnijmy, że Doda nie była mile widziana w stacji TVN przez konflikt wokalistki z Agnieszką Woźniak-Starak, o którym pisaliśmy w tym artykule.

Jerzy Owsiak nie zainterweniował w tej sprawie, co zdenerwowało wokalistkę. - Jurek się za mną nie wstawił. Bardzo niehonorowe i nieprzyjacielskie - powiedziała w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim. Doda nie zamierza angażować się już więcej w zbiórki WOŚP. - Od tamtej pory powiedziałam: no, nigdy więcej - skwitowała w wywiadzie.

Jerzy Owsiak przeprosił Dodę. "Nie miałem o tym pojęcia"

Jerzy Owsiak zareagował na słowa Dody i postanowił przeprosić ją publicznie na łamach serwisu Plejada. "Droga Doroto, jeśli zaszła taka sytuacja, to bardzo przepraszam, nie miałem o tym pojęcia i wydaje mi się, że mogła wyniknąć tylko z nieporozumienia, z natłoku różnych zdarzeń, na pewno nie było w tym złośliwości, niechęci, bo nigdy jej do ciebie nie miałem i nie mam. Od tej pory będę bardziej wysuwał głowę przed siebie, aby dojrzeć wszystkie twoje gesty przyjacielskie skierowane w naszą stronę. Ściskam i myślę, że nie będziemy nosili żadnej urazy. Jerzy Owsiak" - przekazał w 2022 roku.