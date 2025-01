Na początku 2025 roku Piotr Kraśko poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jego córka trafiła do Szpitala Dziecięcego na ulicy Niekłańskiej w Warszawie. Kraśko podziękował personelowi i podzielił się refleksją na temat inicjatywny Jerzego Owsiaka, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. "Każdy, który tam wchodzi widzi też w wejściu logo. Tysiące rodzin z dziećmi mijają je, idąc na SOR, a potem na przeróżne oddziały. I nigdy nie zapomnę opowieści córki, która po badaniu USG powiedziała mi: tatusiu, a na tej maszynie było takie piękne czerwone serduszko. Pewnie tak jak wielu przed nami i po nas mamy tyle powodów, żeby w takiej chwili powiedzieć: Jurku, dziękujemy" - napisał. Córka dziennikarza już czuje się lepiej, o czym poinformowała ostatnio jego żona. Karolina Ferenstein-Kraśko właśnie opublikowała w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcie opatrzone wzruszającym podpisem.

Karolina Ferenstein-Kraśko opublikowała rodzinne zdjęcie. Ostatnio jej córka trafiła do szpitala

Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko od wielu lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para poznała się w Gałkowie, gdzie ukochana dziennikarza trenowała jazdę konną. Kraśko zapisał się do niej na zajęcia i znajomość po jakimś czasie przerodziła się w związek. Para wychowuje razem trójkę dzieci, 18-letniego Konstantego, 16-letnią Aleksandrę i dziewięcioletnią Larę. To właśnie najmłodsza córka pary trafiła ostatnio do szpitala. Żona dziennikarza informowała niedawno, że córka czuje się już lepiej. "Ten rok naprawdę zaczął się dla nas bardzo źle! Larcik już się czuje lepiej, a mi to przewartościowało absolutnie wszystko!" - napisała pod zdjęciami, które Piotr Kraśko opublikował ze szpitala.

Wygląda na to, że trudna sytuacja związana ze zdrowiem córki faktycznie wpłynęła na jej mamę. Karolina Ferenstein-Kraśko właśnie opublikowała na Instagramie rodzinne zdjęcie z dziećmi i podkreśliła, jakie są teraz jej priorytety.

Wszystko, to co w życiu najważniejsze

- dodała. Zdjęcie, o którym mowa znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Karolina Ferenstein-Kraśko przewartościowała swoje życie. Mówi o planach na 2025 rok

Karolina Ferenstein-Kraśko na bieżąco informowała o stanie zdrowia córki. Pisała w mediach społecznościowych, że dziewczynka wyszła ze szpitala i jej stan zdrowia się poprawił. "Wypuścili nas ze szpitala. Lara jest słabiutka i chudziutka, ale uśmiechnięta i optymistyczna" - przekazała na InstaStories. Podkreśliła, że ostatnie dni i problemy zdrowotne jej córki skłoniły ją do ważnych przemyśleń. "Przejmuję od niej [córki - przyp. red] dziecięcą wiarę, że każdy kolejny dzień będzie przynosił same dobre rzeczy albo takie, z którymi pomimo przeciwności i tak sobie poradzimy! Rok 2025 zaczynam bez pierwszych dwóch tygodni. Teraz już będzie tylko lepiej. Bardzo dziękujemy za słowa otuchy i życzenia powrotu do zdrowia" - podsumowała. Więcej zobaczysz tutaj: Ferenstein-Kraśko z nowymi informacjami o stanie córki. "Rok zaczynam bez dwóch tygodni"