Borys Szyc od lat jest jednym z najpopularniejszych aktorów w kraju. Niedawno pojawił się w głośnych produkcjach "Lady Love", "Forst" oraz "Warszawianka". Mimo wielu sukcesów, ma na koncie także aktorskie wpadki, jak udział w "Kac Wawie" oraz "PolandJa". Szyc doczekał się dwójki dzieci. Niedawno podzielił się z fanami zdjęciem córki. Widać, że aktor jest dumny z 20-latki.

Zobacz wideo Borys Szyc o graniu w "Warszawiance": Było mi trudno do tego stopnia, że miałem grupę wsparcia

Borys Szyc podzielił się zdjęciem córki. Pęka z dumy

Na Instagramie Borysa Szyca często możemy oglądać, co aktor robi prywatnie. Nie brakuje tam jego żony, Justyna Szyc-Nagłowskiej oraz niespełna pięcioletniego syna Henryka. Nie zapomina również o ukochanej córce, której doczekał się ze związku z Anną Bareją. Sonia 7 stycznia skończyła 20 lat. Szyc i Bareja rozstali się, gdy córka miała rok. Sonia postanowiła iść w ślady ojca i w 2023 roku wystąpiła u jego boku w serialu "Miało cię nie być". Za tę rolę zgarnęła nagrodę za najlepszy debiut aktorski na MasterCard Off Camera Festival 2023. Niedawno 20-latka pojawiła się także w kampanii "Obraz bez wstydu". Borys Szyc nie ukrywa, że jest dumny ze starszej pociechy. Na InstaStories aktora pojawiło się zdjęcie Sonii, które podpisał "Moja córcia" i dodał emotikonę serduszka. W naszej galerii na górze strony zobaczycie, co udostępnił Szyc.

Córka Borysa Szyca szczerze o nazwisku

Nie da się ukryć, że dla dzieci gwiazd nazwisko staje się przepustką do sławy. Mówi się wówczas o "Nepo baby" - gdy kariera pociechy jest podobna lub powiązana z karierą rodziców. W polskim show-biznesie również nie brakuje takich osób m.in. Maciej Stuhr (syn Jerzego Stuhra) oraz Zofia Zborowska (córka Marii Winiarskiej i Wiktora Zborowskiego). Dla wielu jest to błogosławieństwo, dla niektórych jednak przekleństwo i sposób do zaszufladkowania. Co o sprawie sądzi Sonia Szyc? "Od małego słyszałam: 'Pójdziesz w ślady taty?', ale zawsze odpowiadałam, że nie. Unikałam aktorstwa jak ognia (...) miałam jednak potrzebę uniezależnienia się od taty i bycia Sonią, a nie 'córką Borysa Szyca'. Oczywiście wiem, że to jest nie do przeskoczenia" - stwierdziła w rozmowie na łamach "Wysokich Obcasów" 20-latka.