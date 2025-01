Już 26 stycznia 2025 roku odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Motywem przewodnim tym razem jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a zbiórka pieniędzy odbędzie się na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. Jak co roku inicjatywa Jerzego Owsiaka wywołuje ogromne emocje. Założyciel WOŚP wielokrotnie wspominał, że w ostatnim czasie otrzymuje nawet groźby śmierci. Z pewnością w polepszeniu tej sytuacji nie pomaga nagonka TV Republika. Stacja regularnie szczuje na Owsiaka. Sytuacja jest na tyle poważna, że jeden z zatrzymanych mężczyzn przyznał, że jego groźny były reakcją na przekaz stacji Tomasza Sakiewicza. Za Owsiakiem wstawiło się wiele znanych osobistości ze świata kultury w otwartym liście. Tym razem głos w sprawie założyciela WOŚP zabrała Maja Ostaszewska.

Maja Ostaszewska od lat wspiera WOŚP. "To jest fenomen w naszym kraju"

Maja Ostaszewska jest jedną z aktorek, które nieustannie angażują się społecznie i często podejmują niewygodne tematy w debacie publicznej. Aktorka od lat wspiera WOŚP. W jednym z ostatnich wywiadów podkreśliła, jak ważna jest to inicjatywa i w skali naszego kraju. Aktorka stanęła murem za Owsiakiem.

To jest fenomen w naszym kraju, to jest zjawisko. Sam Jurek, ale całe zjawisko Orkiestry, z którego możemy być szczerze dumni. Piękny gest, gest serca. Jurek dla mnie jest bohaterem od lat i zawsze jestem całym sercem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wszystkich zachęcam

- powiedziała w rozmowie z serwisem Plejada. W dalszej części wywiadu Maja Ostaszewska podkreśliła, że w zbiórce liczy się każda, nawet najdrobniejsza kwota. "To jest niedziela, w której możemy otworzyć swoje serca, zrobić coś dobrego. Każdy na taką skalę, na jaką może, ale wystarczy przejechać się po Polsce albo mieć kogokolwiek z bliskich znajomych kto choruje, żeby zobaczyć, w ilu szpitalach na sprzętach pomocy mamy serduszka" - dodała aktorka.

Maja Ostaszewska skomentowała hejt na Owsiaka. Wspomniała o gniewie

Maja Ostaszewska wypowiedziała się także na temat hejtu i krytyki kierowanej do Jurka Owsiaka w ostatnim czasie. Aktorka podkreśliła, że tak negatywne reakcje na tak szlachetną inicjatywę, jaką jest WOŚP, napawają ją przede wszystkim smutkiem. "Myślę, że to jest bardzo smutne. Bardzo współczuję ludziom, którzy mają w sobie tyle gniewu, że nie potrafią dostrzec tak pięknego gestu. Myślę, że to jest przede wszystkim bardzo, bardzo smutne" - podsumowała w rozmowie z Plejadą. Ostatnio na temat hejtu na WOŚP i Owsiaka wypowiedziała się także Joanna Racewicz. Dziennikarka w mocnych słowach podsumowała sytuację. Więcej zobaczysz tutaj: Racewicz nie wytrzymała. Takich słów o TV Republice jeszcze nie było