Whoopi Goldberg to gwiazda takich produkcji jak "Uwierz w ducha", "Zakonnica w przebraniu", "Kolor purpury" oraz "Jumpin' Jack Flash". Za pierwszy z wymienionych tytułów doczekała się Oscara. Obecnie gratulacje spływają do gwiazdy z zupełnie innego powodu. Fani nie mogą wyjść z podziwu. Goldberg przeszła niesamowitą metamorfozę.

Whoopi Goldberg bardzo się zmieniła. Zachwyciła w Paryżu

Gwiazda niedawno pojawiła się na pokazie marki Alexandre Mattiussi na sezon jesień/zima 2025, co uwieczniły zaproszone media. Wielu zareagowało pozytywnie na metamorfozę aktorki, która jeszcze w ubiegłym roku ważyła prawie 140 kg. Okazuje się, że Whoopi włączyła do diety lek na cukrzycę, aby zrzucić nadprogramowe kilogramy. Warto zaznaczyć, że taka metoda może być niebezpieczna. Jesteście ciekawi, jak gwiazda "Uwierz w ducha" zareagowała na miłe przyjęcie w Paryżu? "Ludzie wydają się być w porządku. Nie mają problemu ze mną tutaj, a ja nie mam problemu z nimi, więc wszystko jest w porządku" - cytował aktorkę portal Page Six. Goldberg pokazała się podczas wydarzenia przed obiektywami fotografów, oznaczając przy tym markę Ami Paris. Radośnie zapozowała w ciemnym, długim płaszczu i wysokich obcasach. Ten kadr znajdziecie w naszej galerii.

Whoopi Goldberg o udręce z wagą. Tak wyglądała jej codzienność

Aktorka wiele razy zabierała głos na temat problemów z nadwagą. Mówiła o tej kwestii między innymi w "The View". - Moja waga przychodziła i odchodziła, rosła i spadała, ale nigdy nie stanowiło to dla mnie problemu, ponieważ nie słucham tego, co mówią o mnie inni ludzie - zdradziła Goldberg. Nadwaga była poważnym zagrożeniem dla zdrowia i dlatego aktorka zdecydowała się na leczenie lekiem na cukrzycę. Goldberg spotykała się również z masą negatywnych komentarzy. Jeden z internautów zarzucił jej noszenie "garnituru dla grubasów". - Pomyślałam sobie: To nie jest kostium dla grubasów. To ja! A potem widzisz - tak skomentowała tę sytuację dla "The Kelly Clarkson Show". Co ciekawe, gwiazda stale namawia obserwujących do tego, aby nie oceniali innych pod kątem wagi i nie siali nienawiści. - Może kluczem jest zaprzestanie osądzania wszystkich? Może to jest klucz? - podsumowała z kolei w "The View".

