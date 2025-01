Wojtek Łozowski, podobnie jak Marina, brał udział w "Tańcu z gwiazdami". Spotkali się na parkiecie siódmej edycji. Muzyk odpadł z show w dziewiątym odcinku, a wokalistka w piątym. Początkowo nie mówiono za wiele o tej relacji, później jednak sami zainteresowani zaczęli udzielać wywiadów i pozować na ściankach. Marina w dawnej rozmowie z Party dobitnie podsumowała rozłąkę z Łozowskim. - Zakochaliśmy się w sobie na maksa. Jego pasją też jest muzyka. Myślałam, że będziemy się wzajemnie wspierać i rozumieć. Nie udało się. Zawiodłam się - wyznała w 2010 roku, co zaskoczyło internautów. Temat tego związku powrócił po 15 latach...

REKLAMA

Zobacz wideo Marina o ciąży

Wojtek Łozowski zaskoczony pytaniem o Marinę. Co za słowa o Szczęsnym!

Muzyk nie chciał za wiele zdradzić na temat dawnej relacji z wokalistką w rozmowie z Jastrząb Post. Nie pokusił się wspomnienia, a o miłe wyznanie o znanym piłkarzu. - Wszystko, co w życiu miałem do powiedzenia [o Marinie - przyp. red.], to powiedziałem. Chyba teraz - przyznam szczerze - śledzę bardziej Wojtka. Dlatego, że jestem fanem Barcelony i oglądam mecze. Wojtek, który gra z Robertem w pierwszym składzie Barcelony, to jest coś fenomenalnego. Każdy mecz oglądam, śledzę, kibicuję i nie mogę się nacieszyć tym widokiem - przekazał Łozowski. To nie wszystko, co powiedział o Szczęsnym.

Przy okazji, jak słucham Wojtka, to jest to świetny gość. Więc tylko się cieszyć

- zaznaczył.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Sylwester u Szczęsnych. Wojciech niczym Zorro. Marina wszystko pokazała

Wojtek Łozowski o tym, jak poznał Szczęsnego

Marina postanowiła poślubić piłkarza, którego wcześniej przedstawiła byłemu chłopakowi. Wokalistka i Łozowski odwiedzali się nawet pewien czas po rozstaniu. - Poznałem Wojtka przez Marinę, chociaż może i wcześniej poznaliśmy się sami, gdzieś tu, w Warszawie. Natomiast jak byłem w Londynie, to bardzo było mi miło, bo dostałem zaproszenie na wspólną imprezę z Wojtkiem i Marą. Potem zbiliśmy pionę, spędziliśmy gdzieś tam trochę czasu razem. Bardzo lubię Wojtka, znamy się, lubimy. Na co dzień się nie widujemy, bo mieszkamy zupełnie gdzie indziej - wspominał muzyk dla Party.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!