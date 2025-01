Karol Strasburger poślubił młodszą o 37 lat partnerkę, co po dziś dzień wywołuje niemałe poruszenie w mediach. Gospodarz "Familiady" nie postrzega tej kwestii jako przeszkodę. - Wydaje mi się, że różnica wieku nie istnieje jako problem. On może istnieć, jeśli ktoś będzie to w ten sposób definiował - mówił Jastrząb Post. Teraz postanowił opowiedzieć o tym, jakie zasady panują w jego relacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Strasburger o Szczęsnym

Karol Strasburger nie był dawno tak szczery. Tak wygląda jego związek

Prezenter pokusił się o wspólne zdjęcia z Małgorzatą Strasburger na Instagramie - to kadry z sesji dla magazynu "Pani", w którym znalazł się wywiad z małżonkami. W opisie posta Strasburger wspomniał o tym, dlaczego nie występuje z żoną w blasku fleszy. "Niewiele nas razem w przestrzeni publicznej, choć w pracy idziemy ramię w ramię jak błyskawica. Z własnego wyboru, szacunku do głębi prywatności odmawiamy wielu zaproszeń do wywiadów i rozmów w TV jako para. Chcemy pokazać, że można osiągnąć wspólny sukces, ale bez szczególnej atencji" - napisał. Prezenter wspomniał następnie o sześcioletniej córce. "Żyjąc intensywnie, nie chcemy zgubić żadnej wartościowej chwili. Poświęcamy więc każdą jedną na generowanie wspomnień z bliskimi i przede wszystkim z naszą, małą córeczką. Szacunek do sfery prywatnej oraz ochrona nie zakłóconego przez zawodową pracę rodziców dzieciństwa Laury jest dla nas największym priorytetem" - zaznaczył.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Karol Strasburger o podejściu do trzyletniej córki. "Nie pochwalam bezstresowego wychowania"

Karol Strasburger wskazuje fundamenty małżeństwa

Zakochani opierają się w związku na kilku filarach, dzięki którym świetnie funkcjonują w polskim show-biznesie. "Długo mijaliśmy się gdzieś w bliskiej, acz równoległej rzeczywistości. Jak się okazuje po to, by spotkać się w najwłaściwszym dla nas, choć niełatwym dla obojga momencie naszego życia. I to był czas, który finalnie okazał się najszczęśliwszym początkiem spełniania naszych wspólnych marzeń. Wiedząc, że przyjaźń i partnerstwo zawsze są najlepszym fundamentem zaufaliśmy sobie oraz nietuzinkowości naszej relacji, w którą włożyliśmy ogrom pracy, szacunku do przeszłości czy zasad, dzięki którym mamy dziś piękny dom i nieosiągalną, w tych trudnych dla związków czasach, bliskość" - oznajmił Strasburger. Obserwujący zachwycają się sesją zdjęciową i popierają słowa prezentera w komentarzach. Co sądzicie?

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!