Budka Suflera to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w Polsce, który odpowiada za hity "Jolka, Jolka, pamiętasz?", "Za ostatni grosz" oraz "Cień wielkiej góry". Wokalistą grupy od samego początku był Krzysztof Cugowski. W 2014 roku Budka Suflera zagrała pożegnalną trasę i zakończyła działalność. Po jakimś czasie muzycy zamarzyli o powrocie na scenę. Krzysztof Cugowski nie przystał na tę propozycję. Perkusista Tomasz Zeliszewski wyjawił w ostatnim wywiadzie dla Złotych Przebojów, jakie mają obecnie relacje.

Tomasz Zeliszewski o Budce Suflera. "Krzysztof prosił nas..."

Tomasz Zeliszewski wrócił wspomnieniami do zawieszenia działalności Budki Suflera. Zdaniem muzyka ta decyzja miała zostać podjęta ze względu na prośby Krzysztofa Cugowskiego. "Krzysztof prosił nas o to, a my się zgodziliśmy. Miał swoje powody. Tu się kończy mój komentarz, bo weszlibyśmy nie w jakieś zakazane, sensacyjne czy pikantne rejony, tylko w rejony, których nie możemy w sposób wymijający, skomentować w dwóch zdaniach, bo to nie byłoby fair. I tyle" - powiedział Zeliszewski. Wspomniał także o reaktywacji zespołu, która nie spotkała się z entuzjazmem Cugowskiego. "Nie musieliśmy siebie nawzajem przekonywać. Romek zadzwonił do mnie, potem do Miecia i w parę minut byliśmy znów zespołem. Zaprosiliśmy też do grania Krzyśka, ale odmówił" - dodał perkusista Budki Suflera.

Tomasz Zeliszewski podsumował Krzysztofa Cugowskiego. Mocne słowa

W dalszej części rozmowy Tomasz Zeliszewski ujawnił, czy ma kontakt z Krzysztofem Cugowskim. "Nie mogę odpowiedzieć, jakie są relacje między zespołem i Krzyśkiem, bo ich w ogóle nie ma. On porusza się w swoim świecie. Nie rozmawiałem z nim wiele lat. W tym, co mówię, nie ma żalu, winy czy złośliwości. Wychowaliśmy się w nurcie hipisowskim, pacyfistycznym, więc niech tak zostanie. Nie ma powodu być wrogim" - wyznał. Jaka była ich ostatnia rozmowa? "Ostatni raz przez telefon były okazje, kiedy miałem jakąś nadzieję, że może da się zaprosić na koncert. Rozmawialiśmy wtedy krótko, bez jakichś niewłaściwych emocji czy komentarzy. Ale nie miałem z nim prawdziwego kontaktu" - skwitował perkustista.

