Filip Chajzer aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, na którym zgromadził niemałą publikę. Przemyślenia prezentera śledzi ponad 822 tys. użytkowników. W ostatnim poście pokazał się między innymi u boku Zygmunta Chajzera, z którym pracuje nad pewnym projektem. Teraz w wywiadzie ujawnił prawdę na temat programu.

Filip Chajzer o szczegółach powrotu do TV. W jakiej stacji pracuje?

"Nigdy nie mów nigdy! Niedługo widzimy się w TV!" - pisał Chajzer, co spotkało się z całkiem ciepłym odbiorem wśród internautów, którzy dopytywali się o detale związane z pracą. Chazjer nieco więcej na temat planów zawodowych zdradził Plejadzie. Okazuje się, że nie zmienił barw stacji po "Tańcu z gwiazdami". - To się tworzy dopiero, jestem związany z Polsatem. Zrobiłem jedną serię "Bitwy o palety" i czekamy na decyzję, na razie nie wiem jeszcze, czy będzie druga seria - ujawnił Chajzer. Potwierdził, że nakręcono testowy odcinek programu. - Pilot to w języku produkcji telewizyjnej testowy odcinek, który producent pokazuje stacji telewizyjnej bądź kilku stacjom po to, żeby te mogły podjąć decyzję - przekazał. Co zaskakujące, Chajzer nie chce na stałe być na ekranie. - Jeśli miałbym myśleć o telewizji to raczej w kontekście hobby. Marzyłby mi się program podróżniczy w stylu "Bez rezerwacji" Anthony'ego Bourdaina. Byłem jego wielkim fanem - dodał.

Filip Chajzer jest pochłonięty kebabowym biznesem. Na początku spotkał się z drwiną

Chociażby w Warszawie pewnie już każdy słyszał o Kreuzberg Kebap, za którym stoi znany prezenter. Przysmaki z tego miejsca testowali Książulo oraz Blowek, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Własny biznes daje Chajzerowi ogromne spełnienie. - Nigdy w życiu w żadnej telewizyjnej pracy nie czułem takiej adrenaliny jak dziś, kiedy rozwijam swoją markę stworzoną w mojej głowie od totalnego zera - ujawnił Chajzer. Wspomniał następnie początkowy odbiór kebabowego biznesu. - Śmiali się ze mnie, jechali w komentarzach, Kuba Wojewódzki z niekrytą ironią pytał, czy buda z kebabem to mój nowy pomysł na życie - wyznał.

