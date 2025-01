Danuta Martyniuk przez lata żyła w cieniu męża Zenona Martyniuka, poświęcając się prowadzeniu domu i wychowywaniu niepokornego syna Daniela Martyniuka. Mimo obowiązków związanych z macierzyństwem, ukochana króla disco polo pracowała na etacie. Przez ponad 20 lat była pielęgniarką na oddziale onkologicznym w Białymstoku. Podkreślała, że ta praca była wyzwaniem, ale sprawiała jej ogromną satysfakcję.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda praca na planie z Danutą Martyniuk? Sławomir i Kajra ujawniają

Danuty Martyniuk o wykształceniu. "Najcięższy zawód w Polsce"

Danuta Martyniuk w wywiadzie dla Pomponika wróciła pamięcią do poprzedniej pracy i podkreśliła, że pielęgniarki, podobnie jak policjanci, powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Argumentowała to tym, że "to jest najcięższy zawód, jaki jest w Polsce". Nie ukrywała, że na oddziale była świadkiem wielu przykrych momentów.

Pielęgniarki powinny zarabiać dużo, bo to jest ogromne poświęcenie, nawet rodziny. Pracując w dyżurach, nie spędza się tych świąt z rodziną i to jest naprawdę ciężka praca. Czasami pielęgniarka musi myśleć i za lekarza. Wykonuje te zlecenia lekarskie

- mówiła żona króla disco polo i dodała: "Trudno mi powiedzieć, ile powinny zarabiać, ale myślę, że dziesięć tysięcy złotych". Nie martwi się jednak o emeryturę. "Odkładamy pieniążki, płacimy składki emerytalne, jesteśmy odpowiedzialni. Standard, na jakim żyjemy, może się dla mnie zmienić, nie jestem aż tak wymagająca, także nie martwię się o to, co będzie później" - wyjawiła Pudelkowi.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Danuta Martyniuk wyznała prawdę nt. małżeństwa z Zenkiem. "Krzyczy i zakazuje"

Danuta Martyniuk na dłużej rozstaje się z Zenkiem

W ostatnich miesiącach żona Zenka Martyniuka miała sporo na głowie, a przyczynił się do tego jej syn, który stale wikła się w skandale. W rozmowie z Fakt.pl ujawniła, że aż na miesiąc wylatuje do Australii. Odwiedzi rodzinę swojej chrześniaczki, a mąż nie będzie jej towarzyszył. "Lecę w marcu i nie będzie mnie w domu przez miesiąc. To długa podróż i długie wakacje, ale na krócej przy takiej wyprawie się nie opłaca. Będę wypoczywać, ale i zwiedzać, bo na pewno trochę pojeździmy, rodzina przygotowała już jakiś plan" - opowiadała.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!