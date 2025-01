30 października media obiegła bardzo przykra wiadomość. Bracia Golec poinformowali o tym, że zmarła ich ukochana mama Irena. Śmierć kobiety poruszyła Edytę Golec, która publicznie pożegnała teściową. "Odeszła. Dzielna, silna, troskliwa mama, która musiała być również ojcem, kiedy go zabrakło. (...) Dziękuję ci mamo, że tak pięknie wychowałaś swojego syna, a mojego męża. Pewnie w niebie będą mieć teraz z tobą wesoło. Do zobaczenia po tamtej stronie" - czytaliśmy na jej instagramowym profilu. Teraz opublikowała kolejne wpisy.

REKLAMA

Zobacz wideo Golce skomentowali Eurowizję. Mocne słowa

Edyta Golec wspomniała o miłości. "Dająca pokój, jakiego nie daje ten świat"

Edyta Golec mierzy się z trudnym czasem po śmierci teściowej. Odnajduje siłę w codziennych obowiązkach. Altowiolistka występuje z mężem na scenie, prezentując kolędowy repertuar. Działa także w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu pojawił się poruszający wpis, w którym nawiązała do swojej wiary. "Kolęda jest dla mnie uwielbieniem, modlitwą, muzyczną formą wdzięczności za to, że ponad dwa tysiące lat temu na świat przyszła miłość. Bezinteresowna, bezgraniczna, bezwarunkowa, dająca pokój jakiego nie daje ten świat" - napisała. Edyta Golec dodała, że jest bardzo wdzięczna fanom za obecność na koncertach. Na profilu wokalistki pojawiły się także zdjęcia z zimowego spaceru. "A wy jak zimujecie?" - zapytała obserwatorów.

PRZECZYTAJ TEŻ: "No to zostałem chyba najmłodszym dziadkiem". Osiem miesięcy wcześniej powitał na świecie córkę

Edyta i Łukasz Golcowie przechodzili kryzys? "Tam jest wielka miłość"

Edyta i Łukasz Golcowie co jakiś czas spotykają się z plotkami o rzekomym kryzysie w ich małżeństwie. Muzycy nie komentowali tych doniesień. Jakiś czas temu zrobił to jednak Paweł Golec. - Totalna ściema. Tam jest wielka miłość i nie ma żadnego kryzysu. Jest to historia wyssana z palca - powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!