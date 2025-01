33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Fundacja zbiera środki na rozwój onkologii i hematologii dziecięcej. Jerzy Owsiak może liczyć na wsparcie znanych osób. Katarzyna Tusk przekazała na licytację kolekcję ubrań na wiosnę/lato 2025 swojej marki MLE. Lewandowski również się postarał. Zaoferował dla zwycięzcy licytacji dwa bilety na mecz klubu FC Barcelona oraz udział w treningu drużyny. To nie te aukcje są jednak najbardziej rozchwytywane.

REKLAMA

Zobacz wideo Film dokumentalny o Owsiaku. "Chodziliśmy po..."

Aukcja Macieja Musiała na WOŚP oficjalnie przebita. Omenaa Mensah i Rafał Brzoska nie mają sobie równych

Do tej pory to Maciej Musiał mógł pochwalić się najbardziej pożądaną aukcją dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktor zaoferował sprzątanie do zapętlonego utworu "Explosion". Na moment publikacji artykułu kwota licytacji wynosiła 100 749 zł. Przebili ją Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, którzy przekazali na WOŚP wspólny golfowy weekend w malowniczej Hiszpanii. Warto wspomnieć, że prezenterka i przedsiębiorca pokryją wszystkie koszty wyjazdu, w tym bilety lotnicze. W momencie publikacji artykułu kwota licytacji ich aukcji wynosiła 122 500 zł. Zamierzacie wesprzeć WOŚP? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ludzie podpisują pismo o rezygnacji ze sprzętu WOŚP. Prawniczka mówi, czemu to nie ma sensu

galOtwórz galerię

Jerzy Owsiak w ogniu krytyki. Mocne słowa Dariusza Michalczewskiego

Jerzy Owsiak mierzy się z olbrzymią krytyką ze strony internautów oraz prawicowych mediów. Działacz charytatywny otrzymywał groźby śmierci, co oburzyło wiele znanych osób. Głos zabrał m.in. bokser Dariusz Michalczewski. "Nie mieści mi się w głowie, że do tego stopnia można zohydzać charytatywną akcję. Z przykrością stwierdzam, że my jesteśmy właśnie tacy. Z jednej strony katolicy i 'w imię Ojca i Syna', a z drugiej wychodzimy z kościoła, jeszcze z opłatkiem w buzi, a już zaczynamy grzeszyć. Że to tych ludzi nie parzy" - podkreślił w rozmowie z Interią.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!