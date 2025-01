Viki Gabor przyzwyczaiła fanów do tego, że lubi eksperymentować z mocniejszym makijażem. Wokalistka śledzi światowe trendy i nie boi się metamorfoz. Jej wizerunek wzbudza spore emocje, o czym sama opowiadała. - Niektórzy wykreowali sobie wizerunek Wiki, ale to nie jestem ja i chciałabym się pokazać też z innej strony, bo wszyscy mówią, że mam napompowane usta, że zrobione to, że tamto, że szkoły nie robię i to jest takie trochę dziwne, bo nieznające mnie osoby praktycznie oceniają mnie. Większość artystów się zmaga z takim hejtem - mówiła Gabor w internetowym cyklu "Bez cukru". Tym razem również musiała się bronić. Wszystko przez z pozoru niewinne zdjęcie.

Viki Gabor na nowym zdjęciu. W komentarzach zrobiło się nieprzyjemnie

Viki Gabor zamieściła na Instagramie serię zdjęć z samochodu. Młoda wokalistka zapozowała w czarnej stylizacji i sportowej czapce, ale największą uwagę zwrócił jej makijaż. Nie jest tajemnicą, że artystka kocha sztuczne rzęsy i rzadko kiedy z nich rezygnuje. W ślad za światowymi trendami lubi również podkreślać usta ciemniejszą konturówką, często wychodząc poza ich kontur, optycznie je powiększając. W komentarzach nie zabrakło komplementów, ale jedna z internautek w nieelegancki sposób nawiązała do wyglądu piosenkarki. "Ale po co te wąsy dorysowane?" - napisała. Viki nie pozostawiła jej przytyku bez komentarza.

A co cię to?

- odpisała w podobnym stylu młoda wokalistka.

Viki Gabor lubi mocniejszy makijaż. Tak wygląda nieumalowana

Viki Gabor jest aktywna nie tylko na Instagramie, zamieszcza również filmiki na TikToku. Pokazała, jak się maluje i przy okazji zaprezentowała się bez grama makijażu. Wokalistka może poszczycić się promienną cerą, bez przebarwień. W oczy rzucają się również naturalnie gęste i ciemne brwi. Mimo że młoda artystka rzadko prezentuje się w tak naturalnym wydaniu, to zdaniem fanów wygląda bardzo dziewczęco i świeżo. Więcej zdjęć wokalistki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

