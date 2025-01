O Jerzym Owsiaku jest obecnie bardzo głośno. Wszystko przez zbliżający się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Działacz charytatywny zmaga się z ogromnym hejtem. Ma też jednak olbrzymie grono zwolenników. "Jestem dumna, że zawsze wspierałam WOŚP i zamierzam to robić zawsze. Do końca świata i o jeden dzień dłużej" - pisała 22 stycznia Kasia Tusk w mediach społecznościowych. Jerzy Owsiak z pewnością może także liczyć na wsparcie córek. Co o nich wiemy?

Jerzy Owsiak ma dwie córki. "Nigdy nas nie zawiodły"

Jerzy Owsiak i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak doczekali się dwóch córek. Aleksandra urodziła się w 1979 roku. Dziesięć lat później na świat przyszła ich druga pociecha, Ewa. "Ewa to już było bardzo mocne przytulanie. O wiele większe niż u Oli. Bardziej wiedziałem, o co w ojcostwie chodzi. Ochłonąłem" - mówił założyciel WOŚP w 2009 roku dla "Vivy!". Owsiak zawsze publicznie chwalił swoje córki. Twierdził, że były dobrymi uczennicami. Gdzie się kształciły? Aleksandra jest absolwentką szkoły telewizyjnej w Chicago. Studiowała także polonistykę, jednak wybrała zupełnie inną ścieżkę zawodową. Obecnie pracuje jako trenerka personalna. Jest szczęśliwą mamą dwóch córek. Ewa Owsiak również postawiła na edukację. Studiowała w Londynie, a później znalazła zatrudnienie w warszawskim Instytucie Fryderyka Chopina.

Jerzy Owsiak nie ukrywa tego, że ma z córkami bardzo dobry kontakt. "W naszym domu były zasady, ale też dużo zaufania. (...) Nasze relacje zawsze były dobre. Nie zakładałem, że jak tylko gdzieś same wyjadą, to sobie poleją z kolegami wino, bo się urwały ze smyczy. Nigdy nas nie zawiodły" - mówił w wywiadzie dla "Vivy!".

Ile lat ma Jerzy Owsiak? Założyciel WOŚP nie zamierza jeszcze przechodzić na emeryturę

Założyciel WOŚP urodził się 6 października 1953 roku w Gdańsku, co oznacza, że ma 71 lat. Owsiak nie ma jednak zamiaru rezygnować z pracy. "Chcę pracować tak długo, jak będę mógł. Kluczem jest aktywność, to najlepsza emerytura. (...) Boję się zniedołężnienia. A najbardziej dysfunkcji, o których człowiek nie wie, jak demencja, alzheimer. Te choroby dotykają nie tylko seniora, ale wszystkie osoby, które żyją w jego otoczeniu, często wręcz degradują całe rodziny" - mówił jakiś czas temu w wywiadzie dla portalu dziennik.pl.

