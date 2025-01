Temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wciąż przejawia się w mediach. Już 26 stycznia odbędzie się 33. finał WOŚP. Tym razem zebrane środki zostaną przekazane na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Założycielem fundacji jest Jerzy Owsiak, który w tym roku mierzy się z wzmożonym hejtem. Na zlecenie fundacji Basta Instytut Monitorowania Mediów przeprowadził analizę prawicowych stacji i ich retoryki na temat lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezes fundacji Basta skomentował wyniki analizy. "Raport medialny, który zleciliśmy jako fundacja, ujawnia, że chcą zniszczyć Jurka Owsiaka lub przynajmniej podważyć zaufanie do WOŚP. Myślę, że propaganda nienawiści też po prostu się opłaca prawicowym telewizjom" - wyznał aktywista Bart Staszewski. Małgorzata Opczowska po utracie pracy w TVP odnalazła się w nowej telewizji wPolsce24, gdzie została prowadzącą porannego pasma.

Małgorzata Opczowska podsumowała działania Jerzego Owsiaka

Małgorzata Opczowska w rozmowie z reporterką Jastrząb Post wyjawiła, jaki ma stosunek do WOŚP. Nie ukrywała, że sam pomysł zbierania pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego jest bardzo szlachetny, ale ma zarzut do Owsiaka. Chodzi o jego polityczne działania. "Sama inicjatywa Wielkiej Orkiestry jest bardzo szczytna. Natomiast faktycznie jest tak, że Jurek Owsiak zniechęcił w stosunku do siebie wiele osób, ze względu na to, że zaangażował się bardzo mocno politycznie. I stąd ja oddzielałabym działalność samej Orkiestry, samej Fundacji, tej pomocy [od polityki - przyp. red.]. A to też nie chodzi o samą pomoc, bo to jest kropla w morzu potrzeb i tego, co rząd, co Polacy wydają na szpitale" - zaczęła dziennikarka.

Myślę, że jestem całym sercem za tym, żeby młodzi ludzie angażowali się w pomoc innym i to jest wspaniałe, bo dzieci faktycznie mają dobry przykład. (...) Natomiast w takiej sytuacji nie angażowałabym się politycznie, a to było dosyć mocno widoczne, czasami prześmiewczo, czasami bardzo niefajnie, więc rozumiem też niechęć

- dodała.

Małgorzata Opczowska mówi o hejcie, który dotyka Jerzego Owsiaka

Prezenterka sama w przeszłości zetknęła się z hejtem, jednak nie otrzymywała gróźb śmierci, jak Jerzy Owsiak. Mimo to uważa, że zaangażowanie Owsiaka w politykę zniechęciło wielu Polaków do wsparcia akcji. "Hejtu nigdy nie popieram, sama się z nim spotkałam. Na szczęście okazało się, że jest ok, że ta osoba, która nie życzyła mi dobrze, została ukarana. Natomiast będąc na takim świeczniku, biorąc za siebie odpowiedzialność za tak wiele młodych osób, które idą twoim przykładem, oddzieliłabym działania charytatywne od polityki" - dodała Opczowska w rozmowie z Jastrząb Post.

