Leszek Lichota to znany aktor, który wystąpił m.in. w "Skazanej" oraz "Znachorze". W mediach jest głośno nie tylko o jego karierze, ale także życiu rodzinnym. Leszek Lichota jest szczęśliwym ojcem. Aktor i Ilona Wrońska mają dwójkę dzieci: Nataszę, która przyszła na świat w 2006 roku, oraz Kajetana, który urodził się dwa lata później. W ostatnim wywiadzie dla o2.pl aktor opowiedział o ich edukacji. Według portalu dzieci Lichoty podobno uczęszczają do Szkoły w Chmurze. Jest to niepaństwowa placówka wspomagająca nauczanie domowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Figura o imionach córek. Są oryginalne!

Leszek Lichota opowiedział o edukacji dzieci. "To jest system..."

Aktor został zapytany podczas najnowszego wywiadu o to, "jakie widzi największe grzechy obecnego systemu edukacji panującego w polskich szkołach". Nie musiał długo myśleć nad odpowiedzią. "Jest ich mnóstwo. To jest system wymyślony w połowie XIX wieku, który miał tak naprawdę uczyć karności poprzez edukację. Już samo to, że dzieciaki muszą siedzieć nieruchomo w ławkach, jest grzechem, który jest kontynuowany od 200 lat i kompletnie ucina ich kreatywność. Dalej, to, że jest nauczyciel, który mówi prawdę objawioną i z tym nie powinno się w zasadzie dyskutować. Czyli Słowacki wielkim poetą był i basta" - powiedział Lichota. Zdaniem aktora szkolne ocenianie wpływa na psychikę uczniów, a system egzaminów w szkole jest "ciężki".

PRZECZYTAJ TEŻ: Są razem ponad 20 lat, a Lichota drwi ze ślubu. Co na to Wrońska?

galOtwórz galerię

Leszek Lichota pochwalił edukację domową. "Efektywny czas pracy"

Leszek Lichota wspomniał o pozytywnych aspektach edukacji domowej. "Jeżeli w edukacji domowej poświęcasz dwie godziny dziennie na naukę, i to nie codziennie, ale to jest efektywny czas pracy, reszta dnia jest wolna. Możesz poświęcać się swoim pasjom, robić to, co lubisz kochasz" - powiedział w wywiadzie dla portalu rozrywka.o2.pl. Także jego partnerka jest zwolenniczką takiego rozwiązania, o czym chętnie opowiada m.in. w mediach społecznościowych. Zobacz: Dzieci Wrońskiej i Lichoty będą uczyły się w domu. Nie miały czasu na pasje. Aktorka wytknęła błędy szkolnictwa. A co wy sądzicie o takim systemie edukacji? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!