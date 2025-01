Jakub Tolak z ukochaną Zofią Samsel pojawili się na ściance po dłuższej nieobecności na salonach. Jeszcze niedawno zabierali głos na temat sytuacji zdrowotnej, ale dziś widać, że oboje czują się lepiej. Na premierę serialu zostały zaproszone także Maja Ostaszewska i Marieta Żukowska. Jesteście ciekawi stylizacji gwiazd?

Jakub Tolak z żoną to zgrany duet. Ostaszewska i Żukowska w jasnych kreacjach

Jakuba Tolaka i Zofii Samsel postawili na klasyczną czerń, która nigdy nie zawodzi. Aktor założył czarny garnitur z golfem, a jego żona zaprezentowała się w skórzanej sukience, która sięgała przed kolana. Do tego dobrała czarną torebkę i połyskujące obuwie, idealnie pasujące do całości. Co z kolei założyła Maja Ostaszewska? Gwiazda wie, jak ubrać się na czerwony dywan. Tym razem zdecydowała się na białą suknię do ziemi, która odsłoniła ramiona. Sukienka miała charakterystyczne wiązanie w talii. Do tej kreacji aktorka dobrała srebrne kolczyki i uzyskała hollywoodzki efekt. Marieta Żukowska przyszła na premierę w eleganckim, brązowym komplecie, składającym się ze spódnicy i kurtki. Dopasowała do zestawu kozaki w hitowym kolorze - bordowym. Zdjęcia gwiazd znajdziecie w naszej galerii.

Jakub Tolak ma za sobą wiele dni w szpitalu. Jego żona trafiła pod opiekę lekarzy przed świętami

Fani pary mocno się zmartwili, kiedy dowiedzieli się, że Zofia Samsel także ma problemy z sercem. Z tego powodu trafiła do szpitala. "Jak tylko pomyślę, że już jest z górki i forma sprzed operacji wraca, od razu okazuje się, że znów przede mną ogromna góra. Nie mogę wyjść na prostą, mimo szczerych chęci i działań zgodnych z zaleceniami. Rehabilitacja miała być ostatnim medycznym etapem zabiegu, niestety muszę ją przerwać" - przekazała na Instagramie. "Znów pojawiło się zapalenie. Zespół pokardiotomijny po operacji serca pojawia się często, acz nie u każdego" - uzupełniła. Taki stan zdrowia relacjonowała na początku grudnia. Dziś wiemy, że Zofia Samsel czuje się na szczęście lepiej.

