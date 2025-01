Michał Wiśniewski nie ukrywa, że wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wokalista nie pozostał również obojętny na ostatnie wydarzenia związane z groźbami, które jeszcze niedawno otrzymywał Jerzy Owsiak. Echa wciąż nie milkną, mimo iż niektóre zamieszane osoby zostały już aresztowane. Wiśniewski postanowił powiedzieć kilka słów w stronę hejterów WOŚP i Owsiaka.

Michał Wiśniewski o Jerzym Owsiaku i WOŚP. "Jeżeli ktoś próbuje Polaków przez to podzielić..."

Lider Ich Troje zdecydował się na szczerość w temacie hejtu na Owsiaka w rozmowie z Plejadą. - To jest niewyobrażalne. Tego nie da się wytłumaczyć. (...) W zależności od materiału pojawiają się mniej lub bardziej ohydne rzeczy. (...) Można nie lubić jego okularów, można nie lubić, że nosi żółte spodnie czy tam czerwone. Ale jedno trzeba powiedzieć - stworzył największą akcję charytatywną na świecie i z tym nie da się dyskutować - stwierdził Wiśniewski.

Dodał dalej też, co sądzi o całym przedsięwzięciu WOŚP. - Jedno jest w 100 proc. pewne od ponad 30 lat. Te pieniądze służą dzieciom. (...) Ona (akcja charytatywna - przyp. red.) ma jeszcze większą wartość z zupełnie innego powodu - po prostu jednoczy Polaków. A jeżeli ktoś próbuje ich przez to podzielić, to proszę mi wybaczyć, ale nie użyję tego słowa - podsumował muzyk.

W ten sposób Michał Wiśniewski wesprze WOŚP. Licytacja wciąż trwa

Z okazji 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Wiśniewski postanowił wystawić na licytację swoją kurtkę oraz... prywatny koncert. "Z ogromną przyjemnością przekazuje na tegoroczną aukcję WOŚP moją kurtkę, w której wystąpiłem podczas koncertu zespołu Ich Troje na Małej Scenie 30. Pol'and'Rock Festival i która została wykonana specjalnie na tę okazję. Mało tego! Do kurtki dorzucam swój występ u zwycięzcy w domu, więc będę mógł przekazać kurtkę osobiście, a przy okazji zaśpiewać kilka utworów!" - napisał wokalista w opisie licytacji. Dotychczasowo jej wartość sięgnęła już ponad 22 tysięcy złotych.

