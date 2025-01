Katarzyna Skrzynecka ma za sobą bardzo pracowity rok. Pod koniec grudnia aktorka zjawiła się w programie "halu tu polsat" i zrobiła krótkie podsumowanie wyzwań, z jakimi mierzyła się w ciągu ostatnich miesięcy. - Rok minął pracowicie i pogodnie, rodzinnie. Wszyscy pracujemy jak mróweczki, w szkole też, by móc później spełniać marzenia za to, na co zapracujemy. Staraliśmy się w tej codziennej gonitwie z pracy do pracy, ze szkoły do szkoły, mieć czas pożyć troszeczkę i być przede wszystkim razem - powiedziała w programie. Wygląda na to, że aktorka już zdążyła się zregenerować i w nowym roku rzuciła się w wir nowych wyzwań. Właśnie opublikowała nowe zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografia wywołała ogromne emocje wśród fanów.

Katarzyna Skrzynecka zafundowała sobie metamorfozę. Farbą do włosów z pudełka

Katarzyna Skrzynecka ostatnio podpadła fanom przez kadr, który opublikowała w sieci po świątecznej wizycie w Polsacie. Internauci zwrócili uwagę na pewne "zakłócenia" i zarzucili aktorce, że przerabia swoje zdjęcia podkreślając, że jest to zupełnie niepotrzebne. "Po co tak każde zdjęcie przerabiać na maksa, zamiast zaakceptować siebie w pełni? (...) I tak wygląda dobrze, chyba nie rozumiem" - pisano w komentarzach. Skrzynecka znów podpadła. Aktorka właśnie opublikowała nowe zdjęcie i poinformowała, że właśnie jest w rozjazdach w związku z zawodowymi zobowiązaniami. W opisie fotografii podkreśliła, że w pośpiechu zdecydowała się sama pofarbować swoje włosy. Opowiedziała także o swoich planach na najbliższy czas. Zdjęcie, o którym mowa znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Między Poznaniem, Krakowem, a Śląskiem. W trasie z teatrem od paru dni. W hotelach, w busie, w rozjazdach. Bez fryzu, włosy zafarbowane na szybko nocą 'z pudełeczka' chwilowo 'złocisty cynamon'. Wiosną pewnie wrócę do blondu. Kawka w lobby hotelu i pozdrowionka na dobry nowy tydzień. Dobrze, że jest praca. Dziś zagramy w Rudzie Śląskiej 'Wieczór panieński plus'

- napisała aktorka.

Skrzynecka ma włosy w kolorze "złocistego cynamonu". Tak zareagowali fani

Katarzyna Skrzynecka nie tylko zdecydowała się na nowy kolor włosów, ale postanowiła poeksperymentować z makijażem i wybrała jasną różową szminkę. W sekcji komentarzy fani stwierdzili, że prawie jej nie poznali. "Nie poznałam, jakoś inaczej pani wygląda", "Kolor piękny, ale gdyby nie było podpisane, że to pani, to w życie bym nie wiedziało, kto jest na tym zdjęciu" - czytamy. Pojawiło się także bardzo dużo pozytywnych opinii. Nowy kolor włosów okazał się strzałem w dziesiątkę. "Proszę nie wracać do blondu, w tych rudych super pani wygląda", "Jest pani niezmiennie wspaniała i piękna. Znam panią chyba od zawsze. Podziwiałyśmy z mamą pani urodę", "Lubie panią i pani styl. Obojętnie czy cynamon, czy róż", "Pani Kasiu zawsze uwielbiałam panią w tym kolorze. Nocne farbowanie wyszło cudnie" - czytamy w komentarzach.

