Krzysztof Rutkowski nieustannie znajduje się w centrum zainteresowania medialnego. Słynny na całą Polskę były detektyw zmaga się aktualnie z doniesieniami na temat możliwych oszustw, którym przyglądali się dziennikarze goniec.pl. To jednak nie koniec. Jeszcze niedawno ktoś z otoczenia Rutkowskiego twierdził, że w telewizji ma pojawić się także poświęcony jego działalności program. Zamieszana w sprawę stacja zabrała wreszcie głos na ten temat.

Program Krzysztofa Rutkowskiego jednak nie powstanie? Stacja postawiła sprawę jasno

Jakiś czas temu dziennikarze "Super Expressu" dotarli do informatora, którego zdaniem Rutkowski miał wystąpić w pełni autorskim formacie. Rzekomy program miał m.in. skupiać się na sprawach prowadzonych w przeszłości przez detektywa. Co ciekawe, show miało być emitowane w TVN. "Nowy format pokaże, jak Krzysztof i Maja (żona Rutkowskiego - przyp. red.) pracują na co dzień oraz z jakimi wyzwaniami mierzą się w swojej profesji. Program ma ukazywać pracę Rutkowski Patrol, a także być dynamiczny, pełen akcji, z elementami charakterystycznego stylu Krzysztofa: ‘Trzy, dwa, jeden, bomba, gleba i pozamiatane!’ - wyjawił dla "SE" anonimowy rozmówca.

Echa tych doniesień nie milkły, gdyż informator nie podał przy tym możliwej daty premiery programu. Pytanie w tej sprawie wystosował więc do TVN-u Świat Gwiazd. "Nie było takiej propozycji, więc dementuję. Krzysztof Rutkowski nie będzie miał programu w telewizji TVN" - przekazała redakcji krótko Joanna Górska, Dyrektor Działu PR TVN Warner Bros. Discovery.

Krzysztof Rutkowski na celowniku prokuratury. Może mu grozić do ośmiu lat więzienia

Przypomnijmy, że zaledwie 20 stycznia 2025 roku media poinformowały, że Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty ma przebadać sprawę, w którą jest zamieszany detektyw. Chodzi dokładnie o art. 286 kodeksu karnego - dotyczący oszustwa. "Nie jest wykluczone, że podczas skrupulatnego dochodzenia kwalifikacja czynu może zostać rozszerzona o art. 65 k.k., czyli uczynienia z przestępstwa stałego źródła dochodu lub działania w zorganizowanej grupie" - ujawnił pracownik organów ścigania. Dochodzenie ma dotyczyć jednej z nierozwiązanych przez Rutkowskiego spraw, w której skontaktowała się z nim matka zaginionego chłopaka, od której detektyw miał przyjąć zlecenie po wcześniejszym przekazaniu mu 15 tys. euro w gotówce.

