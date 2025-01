W polskim show-biznesie nie brakuje rodzinnych powiązań. Bardzo często zdarza się, że dzieci decydują się iść w ślady rodziców i podobnie jak oni zostają aktorami. W przypadku Jacka Federowicza sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Wnuk satyryka zrobił telewizyjną karierę, ale na zupełnie innym polu. Jak się bowiem okazuje, Federowicz jest dziadkiem Mateusza Gesslera.

Jacek Federowicz i Mateusz Gessler są spokrewnieni. Kucharz był z niego niezwykle dumny

Mateusz Gessler rozpoznawalność zdobył dzięki programom telewizyjnym. W 2016 roku został jurorem "MasterChef Junior", a po odejściu z programu w 2022 roku przejął funkcję szefa kuchni w polskiej edycji show "Hell’s Kitchen". Później można było oglądać go jeszcze w programie TV4 "Para do gara", który dość szybko zniknął jednak z ramówki. Zamiłowanie do gotowania z pewnością odziedziczył w genach. Mateusz Gessler jest synem znanego restauratora Adama Gesslera i Joanny Fedorowicz-Roqueblave. To właśnie ze strony mamy jest spokrewniony z Jackiem Federowiczem.

Mateusz Gessler sporą część życia spędził we Francji, dokąd wyjechał wraz z matką w okresie stanu wojennego. W Lozannie ukończył szkołę gastronomiczną. Jak wspominał w programie "Miasto kobiet", gdy przyjeżdżał do Polski, czuł ogromną dumę, że jego dziadka wszyscy rozpoznają. - Wychodzisz z dziadkiem na ulicę, to się czujesz dumny jak paw, bo co dwie sekundy ktoś go zatrzymywał i prosił o autograf (...). A ja chodziłem jak krasnal i patrzyłem na niego i mówiłem: "Jezu, to jest bohater po prostu" - opowiadał.

Kim dla Mateusza Gessler jest Magda Gessler?

O wiele bardziej oczywistym powiązaniem kucharza jest jego pokrewieństwo ze słynnym klanem Gesslerów. Co łączy Mateusza Gesslera i Magdę Gessler? Jego ojciec, wspomniany wcześniej Adam Gessler to brat zmarłego w 2021 roku Piotra Gesslera, byłego męża prowadzącej "Kuchennych rewolucji". Kilka lat temu w rozmowie z Polsatem Mateusz Gessler opowiadał, że posiadanie tak znanego nazwiska ma swoje minusy. - Czasami ludzie myślą, że my, Gesslerowie, mamy łatwo, że wszystko nam przychodzi. Tak nie jest. (...). Ale łatwo jest dać etykietkę: "To jest Gessler, miał łatwo w życiu, a teraz jak jest w gastronomii, to ma jeszcze łatwiej". A właśnie nie do końca, bo właśnie musimy pobić to, co nasze starsze pokolenie zrobiło - stwierdził.