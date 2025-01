Jacek Braciak przez ponad dziesięć lat był związany z Mają Hirsch. Aktorzy zaczęli się spotykać w 2002 roku. Niedługo później na świat przyszła ich córka Maria. Ich miłość trwała jeszcze dekadę, jednak w 2015 roku zdecydowali się na rozstanie. Choć nie komentowali zakończenia związku, w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje. Po czasie Braciak w końcu udzielił gorzkiego wywiadu. Przyznał wówczas rację starszemu koledze po fachu - Markowi Kondratowi.

Jacek Braciak i Maja Hirsch przez ponad dekadę tworzyli parę. Po rozstaniu zaczęły krążyć plotki

Po ponad dekadzie wspólnego życia aktorska para zdecydowała się na rozstanie. Artystom udało się jednak rozejść w zgodzie. Zachowali dobre relacje głównie ze względu na córkę. Plotkowano wówczas, że przyczyną rozpadu ich związku miał być były ukochany Hirsch - Grzegorz Małecki. Byli partnerzy spotkali się bowiem na planie "Na Wspólnej". Chemia, jaka rzekomo pojawiła się między nimi, miała być powodem zazdrości zarówno Braciaka, jak i żony Małeckiego - Kingi Ilgner. Medialne doniesienia nigdy nie zostały jednak potwierdzone. Byłych zakochanych do dziś łączy zaś przyjaźń. "Mamy bardzo dobre kontakty, możemy na siebie liczyć. Bardzo się lubimy. Wspieramy się w różnych momentach. I myślę, że to jest coś, co sobie bardzo cenię. Jest to bardzo fajne" - wyjawiła Maja Hirsch w rozmowie z portalem "Jastrząb Post".

Jacek Braciak przyznał rację Markowi Kondratowi

Jakiś czas po rozstaniu Jacek Braciak rozmawiał ze "Zwierciadłem". Aktor przyznał wówczas, że nie wierzy w miłość do grobowej deski. Nawiązał także do słów Marka Kondrata, który kiedyś stwierdził, że miłość aż po grób można deklarować dopiero po skończeniu 65. roku życia. "Z perspektywy swoich 48 lat mogę powiedzieć na pewno, że wszystko w życiu jest cyklem. Bardzo powtarzalnym. Zakochanie, miłość, związek, rozpad. I znowu to samo. I znowu to samo" - skwitował artysta.

