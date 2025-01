Chylińska pokazała się bez makijażu. W komentarzach się dzieje

Agnieszka Chylińska ma za sobą bardzo intensywną końcówkę 2024 roku. Artystka świętowała 30-lecie kariery. Z tej okazji pojechała w diamentową trasę koncertową. Oprócz Polski odwiedziła także zagraniczne miasta. Była w Paryżu, Manchesterze, Bristolu i Londynie. Pod koniec roku podziękowała swoim fanom za obecność i wsparcie i podkreśliła, że nadszedł czas na regenerację i odpoczynek przed rzuceniem się w wir nowych wyzwań zawodowych. "Kochani sympatycy mojej twórczości. Dziękuję wam za ten rok. Za waszą obecność na trasie 30-lecia i Diamentowej Letniej Trasie, ale też wszędzie tam, gdzie występowałam wraz z zespołem dla was. Czas na nabranie sił przed kolejnymi wydarzeniami. I tymi muzycznymi i tymi telewizyjnymi. Ściskam was. Życzcie mi teraz udanego wypoczynku i świętego spokoju. Do zobaczenia na wiosnę. Wasza Aga" - poinformowała. Co słychać u Chylińskiej? Właśnie pokazała się w domowych pieleszach.

Agnieszka Chylińska pokazała się w domowych pieleszach. "Piękna pani"

Agnieszka Chylińska oprócz koncertowania i bycia mamą na pełen etat jest także jurorką "Mam talent!". Jeszcze pod koniec roku rozpoczęły się zdjęcia castingowe do nowej, 16. edycji programu. Na początku stycznia jurorzy wrócili do pracy na planie, aby wyłonić uczestników rozrywkowego show TVN. Chylińska z impetem wróciła po krótkiej przerwie do swoich obowiązków zawodowych. W przerwie od zdjęć na planie programu wokalistka ładuje baterię w domu. Właśnie udostępniła na Instagramie zdjęcie, na którym pokazała się w luźnym i wygodnym stroju w wydaniu bez makijażu. Chylińska zapozowała z ukochanym pieskiem. Jak podkreśliła w jednym z wywiadów, im jest starsza, tym bardziej lubi psy. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Fani Agnieszki Chylińskiej zasypali wokalistkę komplementami. "Zjawiskowa"

W sekcji komentarzy pod zdjęciem Agnieszki Chylińskiej od razu posypały się komplementy. Fani podkreślili także, jak ważny jest odpoczynek. "Naturalna i bez makijażu. Odpoczynek od wszystkiego", "Słodki piesio! Odpoczywaj sobie Aga", "Piękna i zjawiskowa", "Wyglądasz wspaniale", "Piękna pani i piękny piesek" - czytamy w komentarzach.

