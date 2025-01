Karolina Pisarek zadebiutowała w 2015 roku w programie "Top Model". Zajęła drugie miejsce w finale. Format okazał się dla niej przepustką do kariery. Później wystąpiła w programach "Taniec z gwiazdami" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo". Brała także udział w sesjach zdjęciowych do magazynów "Elle" oraz "Glamour". A jak Karolina Pisarek wspomina lata po programie "Top Model"? O tym wszystkim opowiedziała ostatnio podczas rozmowy z Agnieszką Matracką w programie "Ja wysiadam".

Karolina Pisarek o życiu po programie "Top Model". Była zbyt ufna

Dziennikarka Agnieszka Matracka zapytała Karolinę Pisarek o to, jak zmieniła się przez dziesięć lat po programie "Top Model". - To jest ciekawe doświadczenie, dorastać, trochę dojrzewać na oczach tak wielu ludzi, bo wiele osób widziało mnie jako 17-latkę, dziewczynkę, która wchodziła w ten świat show-biznesu nieświadomie, ale miała marzenie, chciała się spełniać. I wtedy pamiętam, że byłam osobą, która patrzyła przez różowe okulary - odpowiedziała Karolina Pisarek. Celebrytka błędnie wierzyła w to, że każdy ma dobre intencje. Wyciągnęła z tego lekcję. - Ufałam każdemu, co życie mnie nauczyło, że nie można tak. Myślałam, że nigdy nikt mnie nie oszuka, bo ja dla innych chciałam dobrze. Byłam naprawdę taką dobrą, serdeczną dziewczyną. Dalej jestem, ale na pewno jestem bardziej uważna i na pewno jestem odważniejsza, niezależna. Lubię ryzyko - powiedziała Pisarek. Dodała także, że z upływem czasu ma większą wiarę w siebie.

Karolina Pisarek jest szczęśliwie zakochana. "Widzimy siebie w roli rodziców"

Karolina Pisarek może pochwalić się udaną karierą, ale to nie wszystko. Jest w szczęśliwym małżeństwie z Rogerem Sallą, z którym stanęła na ślubnym kobiercu w 2022 roku. Zakochani planują za jakiś czas powiększyć rodzinę, o czym poinformowali niedawno w "Pytaniu na śniadanie". - Za pięć lat widzimy siebie w roli rodziców, ale także jako partnerów w realizacji kolejnych marzeń - usłyszeliśmy w programie.

