W Polsce Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia. W takich chwilach warto podziękować naszym babciom za obecność oraz troskę. Z okazji tego wyjątkowego dnia wspomnieniami i dobrymi chwilami postanowiły podzielić się gwiazdy. W sieci pojawiło się wiele zdjęć celebrytów z babciami. Zobaczcie, kto opublikował takie ujęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką babcią jest Majka Jeżowska? "Stoi pod moim oknem i woła "babcia!"

Edyta Herbuś opublikowała poruszający filmik. Paulina Krupińska uhonorowała ukochaną babcię

Edyta Herbuś postanowiła podzielić się z obserwatorami wzruszającym filmikiem, na którym widać jej dziadków. Nie zabrakło poruszających fragmentów z babcią Tolą. "Pamiętajcie kochani, aby porządnie ukochać dziś każdą babunię, a jutro dziadzia. Z okazji Dnia Babci i Dziadka, życzymy morza miłości i samych cudownych chwil z najbliższymi!" - napisała w poście tancerka. "Kochani, a jeśli ktoś z was nie ma już swojej babuni na tym świecie, to Tolka powiedziała, że kocha was wszystkich, jak swoich" - dodała w komentarzu Herbuś. Na InstaStories pojawiły się także podziękowania od "Tolki".

Post poświęcony babci możemy też znaleźć na profilu Paulina Krupińsiej. Prowadząca "Dzień dobry TVN" we wpisie przekazała życzenia. "Dzień Babci. Wszystkim babciom samych cudowności. PS. to moja jedyna kochana babcia, Stasia" - czytamy. Po obejrzeniu fotografii nie da się nie zauważyć, że panie są sobie bardzo bliskie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Lewińska jest mamą nastolatków. Niedawno została babcią. "Obawiam się, że mogę dostać laktacji"

Katarzyna Zielińska świętowała w smutku. Jeleniewska nie zapomniała o ważnym dniu

Katarzyna Zielińska obchodziła Dzień Babci ze smutkiem. Aktorka zdecydowała się na opublikowanie zdjęcia z dziadkami syna. W poście zaczęła wspominać swoją mamę. "Są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić. Wczoraj patrzyliśmy z Heniusiem w stronę nieba. I wspominaliśmy. I płakaliśmy i się uśmiechaliśmy, wspominając. Moja ukochana pamiątka z dnia babci i dziadzia" - przekazała, nawiązując do ujęcia z postu. "Dałabym wiele, żeby cofnąć się do tego dnia i potrzymać za rękę tę niebieskooką blondynkę. Mamcię. Nie czekajcie z telefonami, uściskami, spotkaniami. Nie ma na co czekać. Babcie, dziadziowie, jesteście najlepsi na świecie. Niech wam codziennie do okna i serca zagląda słońce. Bez was dzieciństwo naszych dzieciaków nie byłoby takie zajebiste!" - podsumowała w poście. Maria Jeleniewska przygotowuje się do udziału w "Tańcu z gwiazdami", ale o tym ważnym dniu nie zapomniała. Również opublikowała wyjątkowe wspomnienie z babcią. Widać, że panie stoją pod palmami. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć zdjęcia gwiazd z babciami.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!