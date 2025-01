Boxdel do dziś mierzy się z aferą "Pandora Gate". Influencer wielokrotnie był atakowany przez Sylwestra Wardęgę. Próbował odpowiadać na zarzuty Druida, ale dla wielu internautów jest skreślony. To kolejny raz, gdy Michał Baron próbuje wrócić w łaski widzów. Youtuber nagrał film, w którym odniósł się do zamieszania wokół jego eks i Filipa Bątkowskiego.

Boxdel komentuje aferę ze swoją eks i Bątkowskim. Odgryzł się sportowcowi

Medialna afera wokół Bątkowskiego rozpętała się 15 stycznia. Właśnie wtedy jego żona postanowiła ujawnić światu prawdę. Na Instagramie zawodnika MMA pojawiły się zdjęcia, które opublikowała właśnie jego małżonka, na których Bątkowski całuje się z Magdaleną Loskot - byłą partnerką Boxdela. Bątkowski z kochanką bawili się doskonale w górskiej scenerii. Zobaczcie te ujęcia w naszej galerii na górze strony. To wzbudziło spore poruszenie w sieci, a o wymowny komentarz pokusił się sam Baron. "Chłop w*****ł do śmieci żonkę i dziecko za j********e się z Magdą" - napisał w serwisie X. Bątkowski nie pozostawił tego bez odpowiedzi i zarzucił influencerowi, że sam zdradzał Magdę. Na słowa sportowca zareagował na nagraniu Boxdel.

20 stycznia Michał Baron opublikował film, w którym zdecydował się odnieść do zarzutów sportowca. -Bątkowski opowiedział o moich rzekomych zdradach, że robię na nim content (z ang. treści - przyp. red.) i że to moja wina, że zdradził żonę z Madzią, bo gdybym był teraz z Madzią, to nie byłoby takiej sytuacji, że uprawiałby z nią seks, upamiętniając tę chwilę na zdjęciach. I ogólnie gdybym był z Madzią, to nie byłoby mowy o tym, że jego dzieciak będzie teraz cierpiał, bo jego ojciec nie będzie z matką. Jak zwykle wina jest zrzucona na mnie, jestem wszystkiemu winny - kpił Boxdel. Następnie zarzucił Bątkowskiemu fałszywość. Zawodnik MMA usunął InstaStories, na których stawiał zarzuty youtuberowi.

W całym tym zamieszaniu jest to twoja wina, Bątkowski, bo to ty myślałeś k*****m i teraz mierz się z konsekwencjami. (...) Jesteś żałosnym gościem, (...) przyjmij winę na klatę. Przeproś i zamknij temat. Wydarzyło się, zdradziłeś kobietę, matkę swojego dziecka

- zaznaczył influencer.

Była dziewczyna Boxdela wkroczyła w świat freak fightów

Boxdel był jednym z pomysłodawców Fame MMA - pierwsza gala odbyła się w 2018 roku i szybko dostrzeżono, że to "kura znosząca złote jaja". W Polsce powstało wiele federacji organizujących wydarzenia typu freak show fight. Jedną z nich jest Prime MMA. I to właśnie do nich dołączyła Magdalena Loskot. Była dziewczyna Michała Barona przegrała premierową walkę z Karoliną "Stwoichs" Dziak przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

