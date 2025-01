Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wzbudza mieszane uczucia. Polacy w większości nadal popierają działalność fundacji, co wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. 54,3 procent ankietowanych oceniło działania WOŚP jako pozytywne, jednak 36,8 procent osób uznało działania inicjatywy jako negatywne. Niemal dziewięć procent nie ma zdania. Wiele gwiazd co roku decyduje się jednak na wsparcie fundacji Owsiaka, wyrażając poparcie dla WOŚP. W tym gronie są również Anna i Robert Lewandowscy. Co zaoferowali w tym roku?

REKLAMA

Zobacz wideo Matteo Brunetti o WOŚP. "Mamy siłę medialną" #JedenDzieńDłużej

Lewandowscy wspierają WOŚP. To można wylicytować

W sieci możemy znaleźć dwie różne aukcje oferowane przez małżeństwo Lewandowskich. Anna ma dla fanów nie lada gratkę. Można wylicytować miejsce na jednym z jej obozów w Dojo Stara Wieś. W opisie licytacji możemy przeczytać, że zwycięzca będzie brał udział w "profesjonalnych treningach prowadzonych przez Annę Lewandowską oraz jej zespół", spotka inspirujących ludzi oraz będzie mieć szansę na relaks w pięknym otoczeniu przyrody. Obóz odbędzie się w maju. Obecnie za tę przyjemność trzeba zapłacić nieco ponad 20 tysięcy złotych.

Robert Lewandowski przygotował niespodziankę dla fanów FC Barcelony. Piłkarz ma dla zwycięzcy dwa bilety na mecz klubu z Katalonii. To jednak nie wszystko. Osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę, weźmie udział w treningu drużyny. Zwycięzca ma czas na realizację do 25 maja. Obecna cena aukcji to ponad 66 tysięcy złotych.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Zień aż się zagotował. Poszło o Owsiaka. "Nie ma co komentować"

Maciej Musiał dla was posprząta. Ewa Chodakowska proponuje tydzień przemiany

Medialne zamieszanie wywołał Maciej Musiał. Aktor wzbudził sensację, gdy zaproponował, że posprząta komuś dom w rytmie "Explosion". Stawkę podbił, gdy okazało się, że dołączają do niego autorzy kultowego już utworu - Kalwi i Remi. Obecnie cena to ponad 100 tysięcy złotych! Ewa Chodakowska również zaangażowała się w pomoc i gra w tym roku dla WOŚP. Znana trenerka fitness oferuje zwycięzcy licytacji tydzień przemiany. "Podczas tego tygodnia trenujemy razem, zdrowo się odżywiamy i praktykujemy relaksacje. Jest to czas zatrzymania nie tylko dla ciała ale i dla duszy - czas głębokiej refleksji. Po takim tygodniu wrócisz do domu jak nowonarodzony!" - obiecuje w opisie aukcji Chodakowska. Cena za tydzień transformacji to ponad 36 tysięcy złotych.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!