Pokazy mody to doskonały moment dla gwiazdy, by pokazać się w jaki najlepszym świetle. Wielu celebrytów chętnie wybiera się na takie wydarzenia, pozując fotoreporterom. Kogo mogliśmy zobaczyć na pokazie Deni Cler? Agata Młynarska, Agnieszka Więdłocha i Anna Czartoryska - a to dopiero początek! Zobaczcie sami.

Agata Młynarska w klasyce. Agnieszka Więdłocha w czerni

Agata Młynarska pojawiła się na wydarzeniu w klasycznym wydaniu. Dziennikarka wybrała się na ściance w czarnym garniturze, który połączyła z granatową bluzką. Nie brakowało oczywiście dodatków. Prezenterka zdecydowała się na czarną torebkę z czerwonymi elementami i szeroką bransoletkę. Agnieszka Więdłocha również pozowała na czerwonym dywanie. Aktorka postawiła na sukienkę wiązaną w pasie, która odkrywała jej ramiona. Zabrała ze sobą czarną torebkę ze złotym zamkiem. Na szyi gwiazdy nietrudno było dostrzec białe, jaki i szare perły z serduszkiem. Jeśli chodzi o fryzurę, Więdłocha wybrała klasyczną, ulizaną kitkę. Wyróżniającym się elementem była zdecydowanie czerwona szminka, która doskonale dopasowała się do stylizacji aktorki.

Anna Czartoryska postawiła na cekiny. Beata Ścibakówna weszła cała na biało. Beata Tadla w długiej spódnicy

Anna Czartoryska zapozowała na ściance w eleganckim wydaniu. Podobnie jak Młynarska - wybrała czarny garnitur. Postanowiła jednak odrobinę zaszaleć. Mogliśmy ją zobaczyć w cekinowej bluzce. Celebrytka nie zapomniała o czarnej torebce. Obojętnie nie można było przejść obok stylizacji Beaty Ścibakówny. W czym pokazała się na wydarzeniu aktorka? Zdecydowała, by wszystkie elementy kreacji były jasne. Gwiazda założyła kremowy golf, do którego dopasowała marynarkę oraz białą spódnicę midi. Nie zabrakło również rajstop oraz butów w tym samym odcieniu. Beata Tadla pojawiła się na ściance w bordowym wydaniu - jaśniejszym swetrze i ciemniejszej spódnicy. W dłoni miała torebkę - oczywiście w podobnym kolorze co kreacja. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć, jak na pokazie wyglądały celebrytki.



