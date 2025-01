Teresa Lipowska szczerze o zdrowiu. "Nie bardzo mogę chodzić"

Teresa Lipowska jest wspaniałą aktorką, która ma na koncie wiele ról. Polacy doskonale znają ją z takich produkcji jak "Tato", "Rzeczpospolita babska" oraz "M jak miłość". W tej ostatniej produkcji gra do dziś. Aktorka chętnie udziela też licznych wywiadów. Niedawno pojawiła się w studiu "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała m.in. o stanie swojego zdrowia.

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska o swoim powrocie do "M jak miłość"

Teresa Lipowska o zdrowiu

Teresa Lipowska w "Dzień dobry TVN" zdradziła, że mimo iż jest na emeryturze, to nie ma zamiaru rezygnować z pracy zawodowej. Podkreśliła, że energia rozsadzała ją od zawsze. - Przez 67 lat pracy zawodowej nie miałam żadnej dłuższej przerwy. Nawet jak urodziłam dziecko, to wróciłam do teatru po pięciu dniach. To jest najszczęśliwsze w moim życiu, że nie miałam przerwy, nie miałam dołów, nigdy nie byłam gwiazdą z pierwszych stron magazynów i nigdy nie byłam supergwiazdą, natomiast meteorem jestem cały czas - zaczęła.

W pewnym momencie 87-letnia aktorka przyznała jednak, że ma kłopoty ze zdrowiem, a zwłaszcza z poruszaniem się. Dodała również, że odczuwa bóle kręgosłupa oraz kolan. - Taka się urodziłam, że mam w sobie tyle energii, że mnie roznosi. (...) Jak już ze trzy dni siedzę w domu, to już mnie nosi, natomiast nie bardzo mogę chodzić, bo mam dolegliwości, ale jakoś sobie radzę. Mam rower stacjonarny, wczoraj poszłam sobie na dłuższy spacerek, kupiłam sobie wózeczek, w którym noszę zakupy, siedzonko i mocne oparcie - usłyszeli widzowie śniadaniówki.

Teresa Lipowska o emeryturze

Jakiś czas temu aktorka wspomniała o swojej emeryturze. Nie jest ona wysoka, ale Teresie Lipowskiej udaje się odkładać pieniądze dzięki ciągłej pracy. W 2022 roku aktorka wyznała, że dostaje 2200 złotych emerytury. Kwota ta mogła jednak nieco wzrosnąć. Oprócz tego Lipowska wciąż pojawia się na planie "M jak miłość", a także działa charytatywnie i spotyka się z fanami. "Staram się być tam, gdzie mnie zapraszają. Nie oczekuję wielkich profitów. Odłożyłam trochę pieniążków i, mając niewielką emeryturę, wciąż udaje mi się coś dorobić" - powiedziała Teresa Lipowska w wywiadzie dla Plejady.