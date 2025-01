Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych polskich artystek, spełniając się jako aktorka oraz piosenkarka. Nic dziwnego, że przy natłoku pracy celebrytka może również liczyć na spory zarobek. Przypomnijmy, że zaledwie kilka miesięcy temu pochwaliła się zakupem nowego mieszkania w Warszawie. W niedawnym wywiadzie dla TVN24 BIS Julia zdradziła więc, czy jest oficjalnie milionerką.

Julia Wieniawa o byciu milionerką. Nie lubi rozmawiać o pieniądzach

Według portalu Hafi, który zajmuje się wyliczaniem zarobków gwiazd, w 2024 roku Julia Wieniawa mogła zarobić około 391 tys. dolarów, czyli 1,6 mln złotych. Z tego też powodu dziennikarze TVN24 zapytali ją wprost o status milionerki. Artystka odpowiedziała im dość wymijająco.

Mam ponad dwa miliony obserwujących na Instagramie, więc można powiedzieć, że jestem milionerką

- stwierdziła Wieniawa. - Nie lubię za dużo o nich (pieniądzach - red.) rozmawiać. To też nie jest tak, że wstydzę się mówić o pieniądzach, ale nie lubię się chwalić tym, co mam, bo to moja sprawa - dodała dalej. Julia ujawnił też, w co inwestuje zarobione kwoty. - Inwestowanie w nieruchomości jest tym, na czym nie trzeba się jakoś bardzo znać - wyjaśniła celebrytka.

Julia Wieniawa dba o oszczędności. Dobra luksusowe to "zabawa, kolekcjonowanie"

W dalszej części wywiadu Julia zaznaczyła, że gospodarując pieniędzmi jest do tego oszczędna, czego nauczyła ją mama. - Oczywiście oszczędna proporcjonalnie do tego, na co mogę sobie pozwolić. Jak już osiągnęłam w życiu podstawę finansową w postaci nieruchomości i wiem, że nie muszę się o to martwić, to dopiero wtedy zaczęłam sobie pozwalać na dobra luksusowe, bardziej fanaberyjne, jakąś droższą torebkę. To już bardziej traktuję jako zabawę, kolekcjonowanie (...) Zaczęłam pozwalać sobie na takie rzeczy dopiero wtedy, kiedy poczułam, że mnie na to stać. A nie na odwrót - wyjawiła artystka na antenie TVN24 BiS.

