Dagmara Kaźmierska od lat wspominała w wywiadach o swojej kryminalnej przeszłości, a nawet opisała ją w autobiografii. Kiedy wydawało się, że na temat życia celebrytki wiadomo już wszystko, Goniec dotarł do akt sprawy i na ich podstawie wypuścił kilkuczęściowy, szokujący materiał. Śledztwo serwisu obnażyło prawdę dotyczącą brutalności, z jaką miały się spotykać pracownice agencji towarzyskiej kierowanej przez Kaźmierską oraz zlecenia gwałtu na jednej z nich. Przekreśliło to dalszą medialną karierę celebrytki.

Dagmara Kaźmierska próbuje wrócić do mediów, tymczasem Ujawniono nowe kulisy sprawy

W niedawnym artykule opublikowanym przez "Fakt" możemy poznać jeszcze więcej szczegółów dotyczących przestępczej działalności Dagmary Kaźmierskiej. Redaktorzy dziennika ujawnili informacje związane ze sprawą sądową, która zakończyła się skazaniem celebrytki na trzy lata więzienia. Według akt Kaźmierska dopuściła się czerpania korzyści z nierządu, stosowania przemocy wobec współpracownic oraz kierowania przestępstwami, w tym nakłaniania do gwałtu. "Sąd doszedł przekonania, że trafnie oceniono w akcie oskarżenia te zachowania jako sprawstwo kierownicze do wykonania czynu zabronionego, przestępstwa zgwałcenia X.X. I poprzez zlecenie innej osobie doprowadzenie jej przemocą do obcowania płciowego. Choć oskarżona sama bezpośrednio nie realizowała znamion czynu zabronionego, popełnionego na szkodę X.X. to zleciła wykonanie czynu zabronionego innej osobie, a zatem to do jej decyzji należało wykonanie tego czynu i zachowanie bezpośredniego wykonawcy. Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżona kierowała przestępstwem zgwałcenia X.X" - można przeczytać w udostępnionych dokumentach.

Chociaż Dagmara Kaźmierska próbowała odwoływać się od wyroku, Sąd Apelacyjny w 2013 roku utrzymał większość zarzutów. Ostatecznie celebrytka spędziła w więzieniu łącznie 21 miesięcy, po czym wyszła na wolność warunkowo. Aktualnie gwiazda programu "Królowe życia" ma w planach medialny powrót przy pomocy swojego kanału na YouTube. Jednym z pierwszych nagrań ma być ujawnienie własnej wersji kryminalnych wydarzeń sprzed lat, a cały materiał ma się ukazać 26 stycznia.

Dagmara Kaźmierska wniosła o kasację wyroku. Okazała się bezzasadna

W opublikowanym przez "Fakt" artykule możemy przeczytać również, że po wyroku sądu drugiej instancji Dagmara Kaźmierska w 2014 roku bezskutecznie starała się o jego kasację. Dziennik otrzymał w tej sprawie oświadczenie, według którego żądania celebrytki były bezzasadne. Możemy także przeczytać, że "Fakt" przed publikacją artykułu próbował skontaktować się z Dagmarą Kaźmierską, jednak ta po usłyszeniu tematu rozmowy nieoczekiwanie się rozłączyła.

Gdzie szukać pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.

