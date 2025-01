Jerzy Owsiak ostatnio kilkukrotnie nagłaśniał w mediach, że otrzymuje groźby karalne. Założyciel WOŚP podkreślił, że do wzmożonego hejtu mocno przyczynia się prawicowa stacja TV Republika. "Krócej być nie może. 'Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb'. To internetowy wpis z wczoraj. No, moi drodzy, rozkręca się nieźle, mówię wam. Hej, Telewizja Republika, czujecie, co robicie? Zastanawiacie się? I kolejny wpis: '100 tysięcy za zabicie Owsiaka'. Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję" - poinformował Owsiak. Założyciel WOŚP może liczyć na wsparcie. Znane osoby związane z polską kulturą napisały list otwarty w sprawie kampanii nienawiści szerzonej przez TV Republika. Ostatnio do sytuacji odniósł się Marcin Możdżonek, były siatkarz i radny.

Marcin Możdżonek komentuje działanie służb w sprawie groź karalnych wobec Jerzego Owsiaka

W minionym tygodniu media obiegły wieści, że mężczyzna, który kierował groźby karalne wobec Jerzego Owsiaka, został zatrzymany przez policję. 71-latek wyznał, że groźby były jego reakcją na reportaż wyemitowany przez stację TV Republika. To tylko jeden z wielu przypadków, bo niedawno zatrzymano 38-letniego mężczyznę, który oferował 100 tys. zł za zabójstwo Owsiaka.

Ostatnio na temat sytuacji wypowiedział się Marcin Możdżonek, były kapitan reprezentacji siatkarskiej, który jest radnym Olsztyna. Sportowiec odniósł się do wpisu, który na platformie X opublikowało Radio Zet o zarzutach związanych z groźbami skierowanymi do Owsiaka, gdzie pochwalono służby za szybkie i skuteczne działanie. Wygląda na to, że Możdżonek sam ma zupełnie inne doświadczenia ze skutecznością policji.

Gratulacje! Cóż za sprawne działanie organów ścigania! To się chwali! PS.: Czy może mi ktoś podrzucić nr telefonu do śledczych? Bo ci, którzy zajmują się groźbami zastrzelenia moich synów przez jakiegoś 'tolerancyjnego' bydlaka, nie mogą go znaleźć od lutego ubiegłego roku

- napisał.

Wpis Marcina Możdżonka spotkał się z ostrą reakcją internautów

Wpis Możdzonka wywołał spore poruszenie wśród internautów. Wszystko za sprawą faktu, że były kapitan polskiej reprezentacji siatkarskiej znany jest również jako prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. "Każdy, szczególnie myśliwi wiedzą, że jak pies szczeka, to nie gryzie", "Skoro potrafisz pan strzelać do bezbronnych istot, to i z bydlakiem sobie poradzisz. Więcej optymizmu" - czytamy. Wśród wpisów pojawiły się także opinie, że sprawa Owsiaka została potraktowana priorytetowo, ze względu na wzmożony hejt w stronę działacza charytatywnego.

Możdzonek jakiś czas temu mówił o groźbach. "Progiem, którego nie mogłem zaakceptować były ataki na moje dzieci. Na szczęście są jeszcze za małe, by to do nich dotarło, jednak sam fakt grożenia jest dla mnie, jak i dla każdego ojca, nieakceptowalny. Był moment graniczny, kiedy powiedziałem sobie, że czas zawalczyć z hejtem, z mową nienawiści" - powiedział w rozmowie z Interią.

