Izabela Janachowska pojawiła się w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie po raz kolejny wystąpiła w roli ekspertki modowej. Do studia zabrała ze sobą sukienkę, którą włożyła na bal studniówkowy 20 lat temu. Nie wszystkim jednak przypadła do gustu kreacja celebrytki.

Zobacz wideo Izabela Janachowska przedstawiła modowe trendy ślubne. Oceniła też suknię Kożuchowskiej

Izabela Janachowska zaskoczyła wszystkich sukienką z własnej studniówki. Wciąż jest na czasie?

Trwający właśnie sezon studniówkowy sprowokował Izabelę Janachowską, by na chwilę przenieść się w czasie. Ekspertka ślubna niedawno zawitała do studia "Dzień Dobry TVN", gdzie poruszyła temat sukni wieczorowych. Jedną z propozycji zaprezentowała telewidzom. Wyjaśniła, że jest to zaprojektowana przez nią suknia, którą miała na własnej studniówce. - Słuchajcie, to jest prawdziwa w stu procentach, żaden fejk, sukienka z mojej studniówki. To jest sukienka, którą sobie sama zaprojektowałam - zaczęła w studiu. Choć od uroczystości minęły już dwie dekady, 38-latka przekonuje, że kreacja nadal wpisuje się w modowe trendy. - Tak naprawdę, jakby popatrzeć na nią, to oprócz tego, że jest wykonana ze zbyt błyszczącej tkaniny, to totalnie siedzi w trendach jeśli chodzi o tegoroczne studniówki. Modny kolor, modny krój, jest okej - stwierdziła Janachowska. Zdjęcie kreacji znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Izabela Janachowska odkopała z szafy suknię ze studniówki. Nie wszystkim przypadła do gustu

Nagranie, w którym Janachowska ochoczo prezentuje suknię studniówkową trafiło do sieci. Nie wszyscy internauci podzielają zdanie projektantki, że kreacja wciąż jest trendy. "Różowa? Modna? Polemizowałabym", "Nie powiedziałabym, że wciąż 'siedzi w trendach studniówkowych'", "Oj, bazarowa" - czytamy na oficjalnym profilu "Dzień Dobry TVN". A Wy, co sądzicie? Dajcie znać w ankiecie poniżej!

