Już 26 stycznia odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. W tym roku fundacja Jerzego Owsiaka zbiera pieniądze na rozwój onkologii i hematologii dziecięcej. Jak co roku akcja budzi ogromne emocje. W inicjatywę angażuje się wiele gwiazd, które starają się wystawiać na aukcje ciekawe przedsięwzięcia. Nie brakuje także słów krytyki od przeciwników WOŚP. Jerzy Owsiak ostatnio wielokrotnie informował, że dostaje groźby śmierci. Zwrócił uwagę, że do eskalowania nienawiści przyczynia się m.in. TV Republika. Ostatnio w jednym z portali pojawiła się informacja, że Adam Małysz nie będzie wspierał już inicjatywy Owsiaka. Co na to sam zainteresowany? W ostrych słowach odniósł się do tych zarzutów.

Zobacz wideo Hołownia odniósł się do hejtu na Owsiaka. "Wielu ludziom odbija"

Adam Małysz rezygnuje z udziału w WOŚP? Skoczek w ostrych słowach komentuje spekulacje

Portal Interia w jednym ze swoich artykułów zasugerował, że zaangażowanie Adama Małysza w projekt charytatywny fundacji "Skok do życia" powiązanej z firmą Hormann może oznaczać rezygnację skoczka z udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W rozmowie z dziennikarzami prezes Polskiego Związku Narciarskiego (PZN) od razu uciął te spekulacje. Poinformował także, co w tym roku przekazuje na WOŚP. "Jestem też ambasadorem 'Wings for Life', a z Jurkiem Owsiakiem tak samo współpracujemy. W tym roku daliśmy mu piękny wieszak zrobiony ze starych, drewnianych nart. Są takie tylko dwa, drugi jest w naszym biurze w PZN-ie. Wieszak dla WOŚP jest z podpisami skoczków, Maryny Gąsienicy-Daniel (naszej najlepszej alpejki), czy mistrza świata w snowboardzie, Oskara Kwiatkowskiego. Mam nadzieję, że zostanie wylicytowany jak najwyżej. Już nie mówię nawet o tych wszystkich regionalnych inicjatywach: koszulkach, czapkach, przeróżnych rzeczach" - powiedział. Adam Małysz nie krył poirytowania całą sytuacją i przyznał, że wieści jakoby rezygnował w tym roku ze wspierania WOŚP, wyprowadziły go z równowagi.

Wspieramy wszystkie akcje, które tego potrzebują. Wkurzyłem się, powiem szczerze, jak gdzieś usłyszałem, że Małysz już nie wspiera WOŚP, odszedł od WOŚP, bo wspiera akcję Hormanna 'Skok do życia'. No kurczę blade, no! Nie powinno tego w ogóle być

- podsumował skoczek.

Dariusz Michalczewski mówi o hejcie wymierzonym w WOŚP. "Nie mieści mi się to w głowie"

Ostatnio na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wypowiedział się bokser Dariusz Michalczewski. W rozmowie z Interią w ostrych słowach odniósł się do hejtu wymierzonego w kierunku inicjatywny Jerzego Owsiaka. "Nie mieści mi się w głowie, że do tego stopnia można zohydzać charytatywną akcję. Z przykrością stwierdzam, że my jesteśmy właśnie tacy. Z jednej strony katolicy i 'w imię Ojca i Syna', a z drugiej wychodzimy z kościoła, jeszcze z opłatkiem w buzi, a już zaczynamy grzeszyć. Że to tych ludzi nie parzy" - podkreślił. Sportowiec wypowiedział się także na temat majątku Jerzego Owsiaka. Więcej przeczytasz tutaj: Michalczewski o majątku Owsiaka. Padły ostre słowa. "Nie mieści mi się w głowie"

