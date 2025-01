Katarzyna Paciorek, znana w internecie jako Kasix, to popularna twórczyni internetowa. Rozpoznawalność zyskała dzięki platformie Twitch, na której prowadzi transmisje na żywo w trakcie grania w gry komputerowe. W 2023 roku podczas jednego z nagrań Katarzyna Paciorek doznała udaru. O tej sytuacji opowiedziała więcej w niedawnym odcinku "Dzień dobry TVN". Choć wszystko skończyło się dobrze, najadła się strachu.

Kasix opowiedziała o udarze. W szpitalu spędziła dwa tygodnie

"Po streamie Remo [partner Kasix - red.] zadzwonił po karetkę, bo zdrętwiała mi lewa ręka i noga. W szpitalu po badaniu okazało się, że miałam w nocy udar. Tak, udar, w wieku 25 lat. Podano mi leki i odzyskałam sprawność w ręce i nodze" - informowała Kasix w mediach społecznościowych w maju 2023 roku. Dodała wówczas także, że jej stan się poprawił, ale przez jakiś czas będzie musiała jeszcze zostać w szpitalu.

O swojej pracy, a także o tamtej sytuacji Kasix opowiadała w wydaniu "Dzień dobry TVN" z 19 stycznia. Jak przyznała, przez długi czas spędzała przed komputerem po kilkanaście godzin dziennie, a jej rekordem był stream trwający aż 30 godzin. Problemy zdrowotne skłoniły ją jednak do tego, aby nieco zwolnić. - Życie dało mi żółtą kartkę - powiedziała. Jak doszło do całej sytuacji? - Wspomniałam na transmisji: ej, chyba mam udar. Ale raczej mówiłam to żartobliwie - relacjonowała Kasix.

Byłam bardzo skołowana, nie wiedziałam, co się dzieje, czułam, że coś jest nie tak. Miałam niewyraźną mowę, opadający kącik ust

- wyjawiła, dodając, że odczuwała również problemy z poruszaniem lewą stroną ciała. Ostatecznie Paciorek spędziła w szpitalu dwa tygodnie. Jak mówiła w "Dzień dobry TVN", po udarze przeprowadziła badania, jednak żaden z lekarzy nie był w stanie wyjaśnić, jaka była dokładna przyczyna tego, że doznała udaru w tak młodym wieku. Kasix podkreśliła, że na pewno mógł przyczynić się do tego jej poprzedni tryb życia i bardzo długie godziny spędzone przed ekranem.

Jakie są objawy udaru?

Jak czytamy na stronie pacjent.gov.pl, objawy udaru obejmują: kłopoty z mówieniem i zrozumieniem tego, co mówią inni, paraliż lub drętwienie twarzy, rąk lub nóg, problemy z widzeniem, ból głowy czy kłopoty z chodzeniem. "Zasięgnij natychmiastowej pomocy lekarskiej, jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy udaru, nawet jeśli wydają się pojawiać i mijać lub całkowicie znikają. Najważniejszy jest czas. Jeśli zaobserwujesz którykolwiek z tych objawów, natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub na pogotowie ratunkowe: 999" - czytamy. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.