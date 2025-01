Krzysztof Rutkowski jest bardzo aktywny w sieci. W jego mediach społecznościowych można znaleźć liczne nagrania, na których relacjonuje codzienność. Tym razem samozwańczy detektyw zaskoczył obserwatorów... popisami tanecznymi. Celebryta zatańczył na tle choinki. Na filmiku dokazywał również jego syn.

REKLAMA

Zobacz wideo Odwiedziliśmy butik Rozenek-Majdan. Oceniła dla nas styl Lewandowskiej, Rutkowskiego i Schreiber

Krzysztof Rutkowski tańcuje na Instagramie. Internauci się zachwycają

Samozwańczy detektyw miał najwyraźniej doskonały humor. 18 stycznia wieczorem na jego Instagramie pojawił się filmik, na którym możemy zobaczyć kocie ruchy Rutkowskiego na tle choinki. Tuż nieopodal popisywał się również jego syn - Krzysztof Junior. Na końcu nagrania celebryta całuje w policzek żonę. "Jak wam mija sobota?" - dopytywał w opisie. Internauci postanowili skomentować jego taniec. Docenili jego luźne podejście do życia. "Super! I tak trzymać! Najważniejsze to być sobą", "Panie Krzysztofie super że jest pan sobą i nie boi się krytyki", "Super. Ma chłop dystansu do siebie", "Chciałabym mieć taką energię" - ocenili występ Rutkowskiego. Krzysztof Gojdź porównał go do prezydenta elekta USA. "Prawie jak Donald Trump" - stwierdził pod postem. Trump często tańczy przy okazji medialnych wydarzeń. A wy jak oceniacie taniec Rutkowskiego? Dajcie znać w sondzie na dole.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Zdjęcie Jakimowicza z Rutkowskim wywołało burzę. W komentarzach istny horror

Rutkowscy mieli dostać angaż w TVN. O jaki program chodzi? Wykluczyli jeden z popularniejszych

Niedawno małżonkowie postanowili ujawnić, że jadą do TVN, by podpisać umowę. - Jedziemy do TVN-u, bo podpisujemy umowę na nowy program - opowiadał na Instagramie Rutkowski. Następnie para zachęciła fanów, by zgadywali, w jakim formacie się pojawią. Wielu pomyślało o "Azja Express". Samozwańczy detektyw odniósł się do tych domysłów. "Nie będzie to 'Azja Express'. To zupełnie nowy program, w którym wystąpię tylko ja i moja żona. Mieliśmy propozycję udziału w 'Azji Express', jednak jest to zbyt długi okres wyjazdowy. W związku z tym niestety, ale odmówiliśmy" - wyjawił w rozmowie z Plejadą. Wyjawił, że jego ukochana miała szansę na występ w "Królowych przetrwania". "Też odmówiliśmy ze względu na to, że nie jesteśmy się w stanie wyjechać na dłużej niż dwa tygodnie" - dodał.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!