Katarzynę Bosacką znamy przede wszystkim dzięki programom o diecie i zdrowiu. Dziennikarka prowadziła takie formaty jak "Wiem, co jem" oraz "Wiem, co kupuję". W jej życiu prywatnym niedawno doszło do sporych zmian. W marcu 2024 roku rozwiodła się z mężem. Po czasie postanowiła wyjawić, że skorzystała z pomocy psychiatry.

Katarzyna Bosacka została zdradzona. Pomoc znalazła u psychiatry

Nie da się ukryć, że wielu zszokowała wieść o rozstaniu Bosackiej z mężem. Małżonkowie spędzili razem 27 lat. Poseł KO zdradził żonę, czego wynikiem był ich rozwód w marcu 2024 roku. Obecnie celebrytka układa sobie życie u boku Tomasza, choć wiele o nim nie chce mówić. W rozmowie z dziennikarzem Świata Gwiazd postanowiła wrócić do rozstania z mężem. Otworzyła się na temat rozwodu. Jak się okazuje, sytuacja była dla niej tak bolesna, że zdecydowała się poprosić o pomoc specjalistę. - Za namową przyjaciół, jestem im za to bardzo wdzięczna, po prostu poszłam do psychiatry po pomoc. To jest tak, że, jak mamy zepsuty ząb to idziemy do dentysty, jak boli. A jak mamy bolące kolano, to idziemy do ortopedy. A jak boli dusza, tak boli, że nie możesz wstać, że nie możesz się ruszyć, to idziemy do psychiatry. To była najlepsza decyzja w moim życiu - wyjawiła.

Jak wyjawiła w wywiadzie Bosacka, terapia trwała rok. W jaki sposób praca z psychiatrią jej pomogła? - To pozwala człowiekowi zacząć myśleć trzeźwo i dowiedzieć się co chce, jak sytuacja wygląda. (...) Od tamtego momentu było już tylko lepiej - zaznaczyła dziennikarka.

Psychiatra poradził, by Bosacka się zdiagnozowała. Odrzuciła tę sugestię

W rozmowie prezenterka opowiedziała również o wątku ADHD. Lekarz poradził jej, by diagnozowała się w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, ale ostatecznie Bosacka odmówiła. Wyjaśniła, dlaczego się na to nie zdecydowała. - Mój psychiatra powiedział, że powinnam się zdiagnozować na ADHD. Nie zrobiłam tego. Bo ja chyba wiem, że to ADHD po prostu mam. Ale zawsze tak miałam, że ja rodziłam dzieci, pracowałam, karmiłam piersią, pisałam książki, scenariusze programów, artykuły i ciągle tej pracy było mnóstwo w moim życiu. Ale widocznie to jest mi potrzebne - stwierdziła celebrytka.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

