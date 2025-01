14 stycznia Telewizja Polska ujawniła artystów, którzy mają szansę reprezentować nasz kraj podczas nadchodzącego 69. Konkursu Eurowizji w Bazylei. W trakcie specjalnej konferencji zaprezentowano dziesięć muzycznych propozycji, a zwycięzcę polskich eliminacji poznamy już 14 lutego. Jeden z zaprezentowanych utworów wzbudził szczególnie duże kontrowersje w sieci.

Afera wokół piosenki "Lusterka". Fani krytykują muzyczną propozycję do eurowizyjnych preeliminacji

Duet Sw@da i Niczos zgłosił do eurowizyjnych preeliminacji utwór "Lusterka". Klubowa piosenka została zaśpiewana w mikrojęzyku podlaskim, co wzbudziło niemałe kontrowersje w sieci. Wśród licznych krytycznych komentarzy na portalu X (wcześniej Twitter) nie brakuje głosów podważających sens wykorzystania regionalnego dialektu, jako reprezentacji Polski na międzynarodowej scenie. Niektórzy internauci w mikrojęzyku podlaskim słyszą język Ukraiński, czy Białoruski. "Moja baba Podlasianka od czasów średniowiecznych twierdzi, że (...) większość zwrotów - w jej opinii - to dialekt ukraiński i poleski", "Ok, czyli wychodzi na to, że Rosjanie – wiadomo po co – tworzą ideę "mikrojęzyka". Podchwytuje ją polski Białorusin, a efekt jego pracy przejmuje Polka, która z tą "tradycją" nie ma nic wspólnego i całego "mikrojęzyka" uczy się niemal od zera (...). Ludzie z Podlasia ni w ząb tego niby-języka podlaskiego nie znają" - piszą rozzłoszczeni internauci.

Fani bronią piosenki duetu Sw@da i Niczos

Pomimo kontrowersji wokół piosenki "Lusterka" Sw@da i Niczos mogą liczyć na słowa wsparcia od oddanych fanów. Wielbiciele artystów, jako plusy ich eurowizyjnej propozycji podają wartość, którą dodaje piosence różnorodność kulturowa. "Strasznie mi przykro, że wielcy, rdzenni Polacy piszą, że to język ukraiński albo białoruski i nie powinien nas reprezentować (...). Myślę, że wszystkie grupy etniczne powinny zagłosować na "Lusterka" bo Polska jest zróżnicowana kulturowo czy to się komuś podoba, czy nie i nie powinniśmy się tego wstydzić.", "Niestety, obawiam się, że ogrom polskiego społeczeństwa negatywnie nastawionego do wszystkiego, co wschodnie, będzie przeciwko" - pisali fani pozytywnie nastawieni do eurowizyjnej propozycji duetu Sw@da i Niczos.

