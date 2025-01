Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie mają w ostatnim czasie sobie równych jeśli chodzi o małżeńskie pstryczki. Wieści o rozstaniu pary gruchnęły na początku października 2024 roku i od tego czasu oboje aktywnie komentują relację w mediach. Tym razem to celebrytka postanowiła ponownie opowiedzieć o związku z Pelą. W tym przypadku zrobiła to w programie Magdy Gessler. Po emisji odcinka tancerz przerwał milczenie.

Agnieszka Kaczorowska szczera w programie Gessler. Oto reakcja Peli

19 stycznia pojawił się wyczekiwany odcinek programu Magdy Gessler "Magda gotuje internet". W show prowadzącej "Kuchenne rewolucje" gwiazdy pojawiła się Agnieszka Kaczorowska. Czego mogliśmy się dowiedzieć? - Nie czułaś się szczęśliwa? - zapytała Magda Gessler. - Tak. No nie działało wszystko tak, jak miało działać, moim zdaniem - oznajmiła w programie Kaczorowska. Jak wspomniała, nie chciała być "lokomotywą" w związku. Po emisji odcinka na InstaStories celebrytki pojawił się filmik z piosenką Margaret "Tak na oko" w tle. Widzimy tam krótki podpis pochodzący z tekstu utworu, w którym napisała, że mimo wszystko jest "tak na oko spoko".

Już wcześniej w sieci mogliśmy zobaczyć urywki z programu, na które reagował Pela. "Nie jest mi przykro. Czuję ulgę, słuchając tej, weźmy to w duży cudzysłów, prawdy. Pozostałe kwestie, w których Agnieszka próbuje umniejszyć moją rolę w jej życiu, pozostawiam bez komentarza" - mówił w rozmowie z Pudelkiem. Najwyraźniej nie przejmuje się już słowami byłej partnerki. Kilka godzin po emisji show na jego InstaStotries zobaczyliśmy dwa talerze ze spaghetti bolonese i podpis: "Zapowiada się szalony tydzień". Czyżby chciał już zakończyć medialną przepychankę? Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć, co opublikował Pela.

Maciej Pela usłyszał, że "facet ma być facetem". Nie zostawił tego bez odpowiedzi

Tancerz podzielił się z fanami przepisem na spaghetti aglio e olio. Pokazywał kolejne etapy przygotowywania potrawy. Obserwatorzy byli zachwyceni i wychwalali Pelę. Nie wszyscy byli jednak pozytywnie nastawieni. . "Facet ma być facetem, a nie kuchtą i opiekunką. Ona nie będzie na niego robić" - napisała internautka. Tancerz nie wytrzymał i zdecydował się odpowiedzieć. "Dokładnie! (...) W kuchni może co najwyżej zjeść pęto kiełbasy i wysłać tam kobitę! Baby do garów!" - napisał. "Jeszcze kto to widział, żeby ojciec za opiekunkę robił. Przecież wszyscy wiedzą, że odpowiedzialność ojca kończy się z chwilą skończenia" - dodał.

